Núñez sa postavil za Vajdovú: Zaplatila príliš vysokú cenu, je načase s tým skončiť!

BRATISLAVA - Petra Vajdová (34) sa po náročnom období môže konečne tešiť aj z nejakých dobrých správ. Nie je žiadnym tajomstvom, že po škandáloch kvôli alkoholu skončila na liečení, ktoré predčasne ukončila, spoznala tam svoju lásku Martina a na svet mu priviedla synčeka Martinka. Aktuálne sa herečka snaží opäť dostať život do zabehaných koľají. Jedným z tých, ktorí sa za Ňu postavili a dali jej šancu, je režisér Peter Núñez (49).

Nám sa už pred niekoľkými dňami podarilo Petru prichytiť v SND, kde začína opäť zarezávať. A to ani zďaleka nie je všetko. Peter Núñez herečke ponúkol džob v rovno dvoch projektoch. Jedným je relácia Zem spieva, tým druhým pripravovaný film V lete ti poviem, ako sa mám. A nielen to - aktuálne sa za ňu postavil tak, ako nikto doteraz, informáciu o jeho postoji priniesol denník Nový čas.

Jeho slová sú pomerne ostré a zrejme adresované priamo do umeleckej branže.vyjadril sa pre spomínaný denník na tému, či sa nebojí, že si ju ľudia budú spájať s excesmi z minulosti. Aj to je dôvodom, prečo režisér otvorene hovorí o tom, že s Petrou do budúcnosti počíta.

Petra Vajdová má konečne dôvod na úsmev. Jej kariéra sa opäť rozbieha. Zdroj: RTVS

Režisér si myslí, že Petra už za svoju minulosť zaplatila viac než dosť. Zdroj: Jan Zemiar ​

Vo filme V lete ti poviem, ako sa mám, má už Petra miestečko pripravené. „Petra tam už má svoju pozíciu sľúbenú. Ak to vyjde, budem sa tešiť,” dodal Núñez. A čo na to Vajdová? Tá sa v Dámskom klube pri jeho mene takmer rozplynula. „Neuveriteľne očistil moje meno a my sme mu s mojou rodinou nesmierne vďačný,” netajila sa svojimi emóciami počas nakrúcania. Snáď teda všetko dobe dopadne a Petre sa konečne nadobro podarí oprostiť sa od hriechov minulosti.