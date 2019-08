Superstaristova mama prehovorila o vzťahu jej syna (18) a Knechtovej: Šokujúce informácie... Speváčka na ňu ženie právnikov!

„Ja by som to povedala takto, nedokončil liečbu. Ja neviem, čo ďalej. Ja sa modlím. Ona nepomôže, zlízala smotanu a teraz to nechala tak. To viete, že by mu pomohlo, keby sa zaujímala. No ale tak... Jemu sa teraz nedarí dobre, som z toho veľmi smutná,“ povedala pre Topky.sk nešťastná Borkovcová, keď sme sa zaujímali, či je pravda, že jej syn musel z liečebne odísť.

Jeho problémy s alkoholom totiž nie sú žiadnym tajomstvom. Rovnako ako množstvu mladých ľudí, aj jemu zrejme sláva udrela do hlavy. Nič podobné vraj s Petrom predtým doma riešiť nemuseli. „Počiatok začal v SuperStar, keď ona si ho brala na hotel a boli spolu. Keď to mali vraj zakázané. V televízii sa objavila aj v jeho oblečení, ktoré som mu kúpila, takže bolo jasné, že spolu trávia aj čas mimo ten súťažný čas. A také fotky mu posielala...“ prezradila nám pani Jana, ktorá si Petra adoptovala a momentálne sa stará o 6 ďalších detí.

Petr Borkovec s adoptívnou mamou Janou. Zdroj: Instagram P.B.

Mimochodom, o tom, či mala porota zakázaný súkromný styk so súťažiacimi, sme sa informovali aj v Markíze. Zo zákulisia šou sme sa dozvedeli, že tieto informácie sú pravdivé a porotcovia naozaj kontakt s finalistami mimo nakrúcania udržiavať nesmú. Románik sa však neskončil hneď po SuperStar. Zašlo to tak ďaleko, že mladý spevák nedokončil školu.

„Teraz je v problémoch a ona sa dištancuje. Prečo ho vôbec tam ťahala kade tade? On kvôli nej neurobil školu. Ona si pre neho jazdila do Jablunkova, brala ho do auta, na hotel. Dostal sa aj vďaka nej do problému a teraz sa dištancuje. Som z toho smutná, veď som matka. Ona matka nie je, nevie, čo to je,“ zverila sa nám nešťastná mama s tým, že viac zo SuperStar nám ozrejmiť nevie, keďže sama pri tom nebola a veľa sa dozvedela len z médií a počutia.

Keď na romantický vzťah Katky a Petra prišla, rozhodla sa speváčku kontaktovať. Keď odpoveď neprichádzala a efekt sa nedostavil, zašla ďalej. „Ja som napísala dva listy jej rodičom, že ak majú na ňu vplyv, veľmi ich prosím, nech jej dohovoria, aby ten chlapec mohol aspoň dorobiť školu a potom nech si ho vezme,“ prezradila nám. Zároveň hovorí, že si uvedomuje, že to s vulgarizmami, ktorými speváčku počastovala, prehnala.

Peter Borkovec a Katarína Knechtová tvorili pár niekoľko mesiacov. Zdroj: Instagram

Svoje konanie odôvodňuje tým, že už bola skrátka zúfalá. „Prosila som ju, smsky som jej písala, pekné... nakoniec aj dve sprosté. Dúfala som, že to s ňou pohne, už som nevedela, čo mám robiť. Ja viem, že som to nemala, mrzí ma to. Ale ja už som sa tak vznietila, veď som mama,“ vysvetlila s tým, že Knechtová napokon zareagovala. „Ona mi odporučila psychiatrickú liečbu,“ dodala pani Jana.

„Ja neviem, čo to malo znamenať. Ja ho nechcem ospravedlňovať, zastávať si ho, stavať ho na piedestál, to nie. Ale keď je niekto o 20 rokov starší, mal by mať rozum, keď on má 18. Ja viem, že nie je svätý. Teraz už vôbec nie. Je úplne dole, nevie, čo so svojím životom ďalej. A pani Knechtová... Veď vyzerá dobre, spieva dobre, ona môže mať hocijakých mužov... nepotrebuje mať takéhoto mladého. Ja jej ubližovať nechcem, ale nám ublížila. Celej rodine. Decká boli smutné z toho, čo sa deje. Neprajem to nikomu. Prajem si len, aby sa z toho dostal. Ona je v pohode, lebo ona má už rozum. Ale on je mladý blbec, ktorého to skolilo,“ vysvetlila nám Borkovcova zronená mama.

Borkovec skončil na liečení, Katka Knechtová sa od jeho konania dištancuje. Zdroj: Instagram

Dozvedeli sem sa, že bývalá porotkyňa mala zasiahnuť aj do Petrovho vzťahu s Eliškou Ruskovou, ktorá s ním bola vo finále šou. „Eliška Rusková mala o neho jeden čas akoby záujem. Pani Knechtová vraj volala dokonca jej mame, aby ho nechala tak, riešila to. Teda, ak viem dobre, tak som sa dopočula,“ prekvapila nás.

„Bolo by na mieste, aby ho Katka vyhľadala a ponúkla mu nejakú pomoc, ale to už by asi na ňu bolo veľa. Jemu by to naozaj veľmi teraz pomohlo,“ myslí si, no zo strany speváčky prišla úplne iná reakcia. „Včera mi volala právnička pani Knechtovej. Nech sa dištancujem od čohokoľvek, lebo sa stretneme pri súde. A ja sa bojím, keď sa mi takto vyhráža, mám deti. Volala mi, že niečo vyšlo a že ma bude žalovať, keď sa budem vyjadrovať. Prekvapilo ma, že sa mi vyhráža právničkou,“ dodala na záver s tým, že sa bojí povedať čokoľvek viac, aby si nezavarila, hoci má aj ďalšie informácie, ktoré si však necháva už radšej iba pre seba.