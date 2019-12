Božská Helena Vondráčková bez mejkapu: Takáto je hviezda Česko-Slovenska v realite!

Má po sedemdesiatke, no vďaka svojej energii by hravo strčila do vrecka aj o desiatky rokov mladšie dámy. No a to isté platí aj o jej vzhľade. Ikonickú speváčku si fanúšikovia zrejme ani nedokážu predstaviť bez dokonalej masky, no keď sa vypnú kamery a zo svetiel reflektorov odíde do ústrania, je taká istá žena ako ktorákoľvek z nás.

Helena Vondráčková nemá problém odfotiť sa aj bez mejkapu. Zdroj: Instagram E.N.

Na pódiách sa z Heleny stáva popová diva.

Dôkazom je aj fotografia, ktorú nedávno zverejnil tanečník Erik Ňarjaš. Ten má k česko-slovenskej legende naozaj blízko a netají sa tým, že božskú Helenu obdivuje v každom smere. Zrejme aj preto to bol práve on, kto si dovolil zverejniť jej fotografiu, na ktorej pózuje úplne bez mejkapu. No a uznajte. Povedali by ste, že táto svieža dáma so žiarivým úsmevom má po sedemdesiatke?