Zúfalstvo hviezdnej Heleny Vondráčkovej: Prehrala súd s obcou, v ktorej žije!

ŘITKA - Ešte to neskončilo! Helena Vondráčková (72) sa hrdo hlási k obci Řitka, v ktorej roky spokojne žije... Teda aspoň žila. Minulý rok sa totiž stalo niečo, čo ju dohnalo do zúrivosti. Hviezdna speváčka preto obec popohnala pred prvostupňový súd a potom aj pred krajský súd... Spor však v obidvoch prípadoch prehrala!

Helena Vondráčková vo februári minulého roka zverejnila fotky skazy, ktorú mala na svedomí jej domovská obec. Speváčka sa totiž vyše 30 rokov s láskou starala o tuje, ktoré rástli pri plote jej rozsiahleho pozemku. Jedného dňa však boli majestátne stromy preč - vyrúbali ich.

Legendu tento čin priviedol do zúrivosti a rozhodla sa nenechať to len tak. Obec zažalovala. „Prírodná katastrofa v Řitke! Je mi do plaču, čo obec dopustila v rámci tzv. obnovy miestnej zelene. Odniesol si to aj rad zdravých stromov a dokonca aj tuje, ktoré som už v 80. rokoch vysadila pri mojom dome,“ opísala vtedy situáciu Vondráčková.

„A čo je najhoršie: Obecné drevo si teraz kdekto odnáša domov! Už som s manželom podnikla kroky k tomu, aby bola celá vec prešetrená políciou a úradmi. Najhoršie je, že sa všetko stalo bez vedomia obyvateľov Řitky, ktorí sú, rovnako ako ja a môj muž, týmto správaním obce veľmi pohoršení a šokovaní,“ písalo sa v statuse z februára 2019.

Estetické dreviny mali totiž krášliť okolie. Zástupcovia obce ale tvrdili, že stromy boli jednoducho na obecnom pozemku, navyše odborníci ich označili za nezdravé a nepôvodné. Obec argumentovala aj tým, že výrub stromov riešili na zastupiteľstve, ktorého sa Vondráčková mohla zúčastniť, no neprišla.

Helena sa však nenechala odradiť ani po tom, čo neuspela na prvostupňovom súde. Spor sa tak dostal až na krajský súd, ktorý však rozhodol rovnako. „Rozsudok je nesprávny po právnej stránke a absurdný po stránke argumentačnej, podporuje aj zlovôľu obce voči občanom,“ vyjadril sa Vondráčkovej mediálny zástupca Luboš Procházka.

Speváčka sa odvolala a od obce žiada stotisíc českých korún. „Okrem majetkovej ujmy vznikla mojej klientke aj nemajetková ujma, psychická, keď došlo k úplne barbarskému zničeniu drevín, ktoré po desaťročia s láskou ošetrovala,“ dodala Vondráčkovej právnička Jana Gavlasová. Obec namiesto tují vysadila čerešne.