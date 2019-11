Lucie Vondráčková po rozvode: Nový chlap v jej živote?!

Manželstvo speváčky a športovca sa rozpadlo ešte minulý rok. Odvtedy jeden s druhým bojovali ako levy. Napokon však najmä v záujme svojich synov Adama a Matyáša vyhlásili mier. Hokejista sa už dokonca pripravuje na rolu trojnásobného otca, ktorým by sa mal stať už v období Vianoc. Lásku našiel v náručí českej tenistky. Vondráčková však také šťastie na láskyplné objatia nemala.

Lucie Vondráčková je vo vzťahoch opatrná. Zdroj: Instagram L.V.

Spájaná síce bola s parkouristom Tomášom Zonygom aj s hokejovým brankárom Marekom Peksom. Ani s jedným však Lucie vzťah nepotvrdila a malo ísť len o kamarátske stretávky. A to aj napriek tomu, že v jej byte trávili množstvo voľného času. Teraz však konečne prehovorila pre český magazín Exkluziv o pánovi dokonalom.

„Je naozaj jedno, či ten pán Dokonalý robí takú, alebo makovú prácu, najdôležitejšia je iná vec. Nech vie, čo chce a pritom sa dokáže sám na sebe zasmiať. Bez nadhľadu, humoru a umenia sám seba zhodiť je všetko v živote o dosť ťažšie,“ povedala Lucie na margo toho, ako si predstavuje toho pravého. No pre speváčku je veľmi dôležité aj to, aby vychádzal s jej deťmi, ktoré sú pre ňu celý jej svet.

A zašla aj ďalej. Hoci predtým zatĺkala, či má vzťah, teraz tajomne povedala: „Nie som sama a najdôležitejší sú pre mňa moji chlapci.“ Či už narážala na to, že má okolo seba dobrých ľudí, alebo je po jej boku skutočne nový muž, vie zrejme len ona sama. V jednom má však jasno. „Budem so vzťahom ešte opatrnejšia ako predtým, čo už snáď ani nejde. Ale vyhnúť sa tenkému ľadu? Dá sa to vôbec? Myslím, že nie,“ povedala pre Exkluziv rodáčka z Prahy. Nech je, ako chce, snáď sa aj na Lucku usmeje opäť šťastie.

Pre Luciu Vondráčkovú sú najdôležitejší jej synovia Adam a Matyáš. Zdroj: Instagram L.V.