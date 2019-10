So smrťou už nevládal bojovať: Gott vraj prerušil liečbu, ktorá ho držala pri živote!

Potvrdzujú to aj slová Olgy Malířovej Špátovej, ktorá o "Božskom Kájovi" nakrúcala dokumentárny film. V rozhovore pre aktualne.cz uviedla, že speváka naposledy videla pred dvomi týždňami. „To bolo pre mňa veľmi silné, už sme cítili, že Karel asi náš film neuvidí,” povedala otvorene a dodala, že ešte nikdy nezažila tak vyrovnaného muža, hoci sa Gott už mesiace necítil dobre. „Myslím si, že s tým bol vyrovnaný a že na to čakal,” uviedla.

Jej slová potvrdzujú aj informácie českého Blesku. Verejnosť už niekoľko týždňov vedela o tom, že Gott pravidelne postupoval výmenu krvi, k lekárom ho vozila manželka Ivana. Nemocnicu však napokon navštevovať prestal a podpornú liečbu už neabsolvoval. U českých susedov sa aj preto špekuluje o tom, že Maestro sa so smrťou skrátka zmieril.

Karel Gott na večnosť odišiel v kruhu svojej rodiny. So smrťou bol vraj zmierený. Zdroj: Instagram K.G. ​

Podľa všetkého teda legendárny spevák v tichosti a pokorou čakal na svoj koniec a odísť chcel medzi svojimi najbližšími v pokoji domova, namiesto chladných a sterilných múrov nemocníc. To, že si uvedomoval, že boj so smrťou nevyhrá, nám včera naznačila aj Vendula Svobodová. „Ja som s Karlom naposledy hovorila v júni, bolo to obdobie jeho narodenín, ďakoval mi, že som hovorila pekne o ňom aj jeho žene. On myslím, že asi bilancoval, keďže vedel, že je chorý. Asi v týchto rokoch sa boj s akútnou leukémiou nedá vyhrať,” povedala pre Topky. Helena Vondráčková nám zasa roztraseným hlasom prezradila, že smť bola podľa nej pre Karla vyslobodením.