MIMORIADNE Umelecký svet reaguje na smrť maestra Gotta: Bolo to pre neho vyslobodenie, tvrdí Helena Vondráčková

„Je to ťažké ale pre mňa... a myslím, že nie iba pre mňa, pre všetkých ľudí, ktorí ho milovali, je to smutná správa. Ja som u neho bola nedávno a tak som v kútiku duše dúfala, že proste... že Pán Boh mu bude nápomocný a že sa z toho dostane. Ale opak je pravdou. Je mi to veľmi ľúto a je mi ľúto celej jeho rodiny, dievčatiek... Neviem, čo iného... Bol to môj dlhoročný kamarát, kolega, dlhé roky som s ním spolupracovala, boli sme spolu na rôznych koncertoch. Je mi to veľmi ľúto. Bol to milý kolega, bol to kamarát, človek, ktorý mal humor.. Ale asi to pre neho bolo, ako som videla, vyslobodenie,” povedala nám trasúcim sa hlasom ďalšia spevácka legenda Helena Vondráčková.

Helena Vondráčková

„Karlov odchod ma hlboko zasiahol. Bol to jedinečný spevák, múdry a pozitívne naladený muž, kolega, kamarát... Budem na neho spomínať s hlbokou úctou. Vďaka jeho krásnym piesňam tu bude stále s nami,” povedala nám česká speváčka Leona Machálková.

Leona Machálková Zdroj: Instagram L.M.

„Ja som s Karlom naposledy hovorila v júni, bolo to obdobie jeho narodenín, ďakoval mi, že so hovorila pekne o ňom aj jeho žene. On myslím, že asi bilancoval, keďže vedel, že je chorý. Asi v týchto rokoch sa boj s akútnou leukémiou nedá vyhrať. Na druhú stranu si myslím, že mal plnohodnotný, krásny a a celkom aj dlhý život, ktorý si, myslím, že mu môže hocikto z nás v dobrom závidieť. Karel Gott nás sprevádzal celý život a teraz je to také akoby... neskutočné. Ukončenie jedného historického obdobia, jednej kultúrnej éry. Je to proste neuveriteľná správa. Karel Gott je ako Elvis Presley. Bude žiť večne,” povedala nám Vendula Svobodová, vdova po skladateľovi Karlovi Svobodovi.

Vendula Svobodová

„Nie je to dávno, čo som sa s ním naposledy videl, je to chvíľka. Vtedy už, samozrejme, pôsobil veľmi unavene aj napriek tomu, že v očiach mal iskru. Za nami bola kapela. Kedykoľvek začala hrať hudba, Karel ožil, oči mal plné entuziazmu a hrdosti z toho, že ešte môže byť na javisku a spievať. Spolupracovali sme naposledy na plese na Žofíne. Potom sme sa stretli ešte iba tak, to bolo, myslím, na narodeninách Jiřinky Bohdalovej... Ten život tak rýchlo beží, že to poriadne ani nezaznamenávam... Karel bol pri zrode mojej kariéry, radil mi, čo robiť, ja som ho počúval. Samozrejme, so všetkými tými šou, ktoré sme spolu robili, to aj mne v kariére veľmi pomohlo. Som veľmi nešťastný, cítim obrovskú bolesť, som smutný, čo môžem robiť viac, než na neho stále myslieť. To ma už asi neopustí. Aj keď sa naučím bez Karla žiť, to... to vlastne nejde,” povedal nám zronený Felix Slováček.

Felix Slováček

„Tak to mi je strašne ľúto, to ste ma šokovali. Až mi stiahlo hrdlo, môžete mi zavolať neskôr?” zareagovala prekvapená Ivana Christová, ktorú Gott kedysi korunoval a neskôr ďalej spolupracovali. „Pracovali sme spolu na viacerých veľkých projektoch a šou, najmä v Česku. Vždy bol pre mňa skvelý pracovný partner. Bol veľký profesionál, veľmi som ho zbožňovala, robili sme spolu rôzne scénky... Jeho príprava bola naozaj vždy maximálne profesionálna. Bol to výborný zabávač a naozaj veľký gentleman. Je mi to veľmi ľúto,” vyjadrila sa Ivana.

Ivana Christová Zdroj: FEMINITY

„Karel bol šľachtic s dušou mladého človeka, zakaždým, keď bola možnosť zasmiať sa, vypointovať nejakú chvíľu, moment, nenechal si túto možnosť ujsť. Keď sme mu odprezentovali pieseň “Kto dokáže”, tak sa opýtal: Kdo to napsal? Tak mu vravím ja… A Karel pokračoval: Skutečně? Chvíli jsem si myslel, že jsem to napsal já... Práve prieniky - profesionálny prístup k práci a brilantný intelekt robia z Karla Gotta nenapodobiteľného velikána. Úprimnú sústrasť...” vyjadril sa pre Topky Igor Timko, ktorý pred dvomi rokmi vydal s kapelou No Name a Karlom Gottom spoločnú skladbu "Kto dokáže".

No Name a Karel Gott vydali pred dvomi rokmi spoločnú skladbu. Zdroj: Archív No Name

„Bol súčasťou môjho speváckeho života, súčasťou našej kultúry, nášho národa, našich dejín, nás všetkých. Som nesmierne šťastná, že som s ním mohla spievať, smiať sa, rozprávať sa, že som mohla byť osobne na nádhernej oslave jeho osemdesiatky. Do poslednej chvíle zostal optimistický a plný života. Česť jeho pamiatke,” vyjadrila sa česká speváčka Bára Basiková.

Bára Basiková Zdroj: Profimedia

„Bol si celé roky mojím učiteľom, vzorom, priateľom. Česko nemá nikoho druhého, ako si ty a ani nikdy mať nebude. Pre milióny tvojich fanúšikov je dnes smutný deň, ale ja som sa od teba naučila, že svet sa ani v takýchto ťažkých chvíľach nezastaví. Som šťastná, že si bol do poslednej chvíle obklopený svojimi blízkymi, ktorí ťa milujú. V tejto chvíli im prajem hlavne veľa síl,” napísala Karlova blízka priateľka Jitka Zelenková.