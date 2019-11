Aký otec, taký syn a hneď dvojnásobne: Kuly sa pochválil záberom synov!

BRATISLAVA - V súkromí robia spevákovi z kapely Desmod, Máriovi Kollárovi (48), radosť hneď dve ratolesti. Staršieho syna Mária (18) má ešte z prvého manželstva, ktoré mu stroskotalo v roku 2009, menšieho Christiana (3) má so svojou manželkou Luciou (28). Kuly sa teraz pochválil záberom svojich detí a jedna vec udiera do očí!

Hoci mu ťahá na päťdesiat, sťažovať sa nemôže. Líder kapely Desmod sa aj so skupinou stále teší veľkej obľube fanúšikov. Už niekoľký raz zasadol aj do kresla porotcu v šou Tvoja tvár znie povedome a darí sa mu aj v súkromí. Radosť mu robí nielen jeho manželka Lucia, ale najmä jeho synovia Mário a Christian.

Kulymu sa v súkromí darí. S manželkou Luciou majú takmer 4-ročného syna. Zdroj: Jan Zemiar

A práve záberom svojich detí sa pochválil na sociálnej sieti Instagram. „Medveď a Máša, alebo mladší Christian a starší Mário sa vybrali do kina na FROZEN 2,” napísal k fotografii svojich ratolestí spevák. Pri staršom synovi, ktorý sa už môže pýšiť titulom dospelák, bola podoba očividná už aj v minulosti. No na tejto fotke priam do očí bije, že aj takmer štvorročný drobec sa potatil.

Nielen v tvári sa bratia Kollárovci podobajú, ale dokonca sa nahodili aj do rovnakého oblečenia. Podobu si všimli aj ľudia. „Kuly, ty máš tých synov ako cez kopirák,” udrelo do očí Kataríne. Kým o Máriovi juniorovi bolo už dávno jasné, že sa na otca podobá, a to nielen fyzicky, ale rovnako ako Kulyho ho to ťahá k hudbe, na malom Christianovi to zbadali ľudia teraz. „Mário, tebe rastie ďalšia kópia,” rozplýva sa Erika. Istá Dada si však všimla aj krásne bratské puto medzi chlapcami: „Ten Christiankov pohľad na veľkého brata je neskutočný. Fešáci obaja.” Nuž, ako sa zvykne hovoriť, aký otec, taký syn, tak u Kulyho to platí rovno dvojnásobne!