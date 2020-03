FOTO Syn (18) Kulyho z Desmodu televíznou hviezdou: Mieri do nového seriálu Markízy!

Ako je známe, Mário Kuly Kollár je otcom dvoch synov. Mladšieho Christiana má s aktuálnou manželkou Luciou a 18-ročného Mária s prvou ženou Danielou. No a práve starší z potomkov zdedil po svojom otcovi umelecké sklony. Študuje totiž dramatický odbor na konzervatóriu.

A už získal aj prvú príležitosť zahrať si pred televíznymi kamerami. Už dnes večer totiž Markíza štartuje vysielanie nového seriálu s názvom Červené pásky. Práve mladý Kuly si v ňom zahrá jednu z úloh. Televízia totiž v jeho škole robila konkurz a vybrali len Mária a jednu jeho spolužiačku.

„Mamina výskala od šťastia. Tá už pomaly otvárala šampanské doma. Veľmi sa tešila. Keď som to povedal otcovi, tak povedal, že to je výborné, že je na mňa hrdý a celkovo veľmi dobré ohlasy,“ prezradil Kollár mladší pre markiza.sk.

Netají, že spočiatku mal pred kamerami obrovskú trému. „Najprv to bolo také, že som v novom prostredí, nikoho nepoznám, ale potom to už išlo samo,“ prezradil Mário, ktorý by bol rád, keby sa jeho herecká kariéra týmto naštartovala. Sám by sa rád videl napríklad v Oteckoch.

A aké má plány do budúcnosti? Vidí sa skôr v hudbe alebo v herectve? „Podľa mňa by som to v budúcnosti videl na obidvoje, že zároveň divadlo aj hudba. A aj keby to bolo ťažké, ale treba to vyskúšať,“ dodal mladý Kuly.