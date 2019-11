Šokujúci návrat po 15 rokoch: Ďurovčík opäť v úlohe herca!

BRATISLAVA - Čo dielo, to hit - tak by sa v skratke dali opísať predstavenia, pod ktoré sa podpíše Ján Ďurovčík (48). Nejde o šťastie ani žiadnu náhodu, ale o tvrdú prácu a vysoké nároky, ktoré má režisér na svojich umelcov. V úlohe herca sa však tentokrát predstaví prekvapivo aj on sám. Na divadelné dosky sa vracia po dlhých 15 rokoch!

Ján Ďurovčík slovenskému publiku po dlhých 15 rokoch prestaví hru s názvom Rómeo + Júlia, ktoré spolu so Slovenským divadlom tanca v minulosti prešlo celý svet. Ide o prvé multimediálne dielo, ktoré na plátnach sprevádza interaktívny film. V ňom sa predstavia napríklad Andy Hryc, Rišo Müller, Aneta Parišková či Maťo Landl.

No najprekvapivejšou informáciou je jednoznačne fakt, že na divadelné dosky sa po dlhom čase postaví aj samotný režisér. A to v úlohe herca! „Vraciam sa na javisko po 15 rokoch v roli samého seba - režiséra, čiže som po celý čas s divákmi nielen na javisku, ale aj v hľadisku, sedím s nimi a vlastne vstupujem, zastavujem dej, hádam sa s hercami, pochválim,“ prezradil nám Ďurovčík.

Hra je o to zaujímavejšia, že sa do nej môžu zapojiť samotní diváci. „Niekedy im zmením postavy, niekedy vyzvem divákov, keďže sa hráme na to, že nemáme veľa peňazí ako súbor a nemáme dosť hercov, takže potrebujeme nejakých hercov navyše, tak si zoberieme z divákov, ktorí potom hrajú to predstavenie,“ vysvetlil režisér.

Návratu na javisko sa podľa vlastných slov bojí ako čert kríža, no najväčším problémom bolo preňho naplánovanie pracovného kalendára. Na to, čo ho čaká teraz, totiž doposiaľ nebol zvyknutý. „Ja si robím svoj program, plánujem... Vždy je premiéra, a tým pádom pre mňa inscenácia končí, to znamená, že si nepozerám ani program svojho divadla,“ prezradil.

No a práve to bolo najväčším kameňom úrazu. Stalo sa totiž, že si naplánoval pracovnú cestu do zahraničia a manažér mu neskôr volá, že nikam ísť nemôže, pretože práve vtedy hrá predstavenie. „Takže to je pre mňa niečo, čo si vôbec neviem predstaviť, že zrazu musím prísť načas do divadla. Nemôžem odkázať, že neprídem, musím tam byť, musím ísť na predstavenie, takže je to pre mňa také zrazu organizačne veľké nóvum,“ priznal Ďurovčík.

Hrá však samého seba, takže v tomto smere sa na predstavenie veľmi teší. „Aj keď máme daný text... Je to nádherný text Nikitu Slováka s hudbou Henricha Leška, ktorý je inšpirovaný Shakespearom, ale je to vlastná verzia. Ale môžem na scéne veľa improvizovať, takže to predstavenie bude zakaždým niečím iné,“ priblížil nám dielo Rómeo + Júlia Ďurovčík.