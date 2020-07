Jojkárska herečka ukázala rastúce bruško: V 6. mesiaci vyzerá, akoby zjedla kôstku!

Len nedávno oslávili Barbora a Ján Ďurovčíkovci prvé výročie sobáša. Ich rodina sa čochvíľa rozrastie o ďalšieho člena, na ktorého sa nastávajúci rodičia veľmi tešia. Kým sa však dá, brunetka sa vrátila po situácii s pandémiou opäť na pľac a nakrúca seriál Nový život. V ňom stvárňuje zdravotnú sestričku.

Barbora Ďurovčíková hrá v seriáli Nový život zdravotnú sestričku. Zdroj: TV JOJ

Ako však prezradila pre joj.sk, tvorcovia nebudú musieť extra prepisovať scenár, keďže jej úloha nie je až taká veľká. Barbora sa vrátila do práce a počas nakrúcania ukázala tehotenské bruško. Málokto by však tipoval, že je už v šiestom mesiaci tehotenstva. Budúca mamička totiž vyzerá skôr, akoby zjedla kôstku z čerešne. Baška sa aj v druhej tretine tehotenstva môže pochváliť štíhlou postavičkou a jediné, čo je skutočným dôkazom, že nosí pod srdcom bábätko, je len vypuklejšie bruško.

„Ja sa moc k tehotenstvu nevyjadrujem ešte. Povedala som si, že sa budem, až keď to celé zvládnem v zdraví. Chvalabohu, prežívam to fajn a viac poviem, až keď to všetko spolu dobojujeme do konca s bábätkom. Som taká poverčivá trochu. Som v podstate opatrná,“ povedala Barbora pre televíziu JOJ. Na úlohu budúcich rodičov sa tak pripravujú v tichosti a už o tri mesiace sa budú tešiť z malého drobčeka. Potom možno Barbora prezradí o čosi viac.