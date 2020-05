Ďurovčík bude otcom: Jeho manželka Barbora (24) je v 5. mesiaci tehotenstva!

Informáciu, že dvojica čaká svoje prvé dieťatko, priniesol denník Nový čas. Manželka Jána Ďurovčíka, Barbora, má byť už v piatom mesiaci tehotenstva. Informáciu potvrdil aj samotný režisér. Radostnú novinku sa im vraj darilo tajiť najmä vďaka pandémii.

„Áno, sme v očakávaní. Korona nám dala jediný dar, že sa nám krásne žilo doma a na záhrade a užívali sme si toto pekné obdobie len my dvaja. V opačnom prípade by Barbora chýbala na predstaveniach a, samozrejme, by to bolo oveľa skôr vonku,“ priznal Ďurovčík a dodal, že na túto chvíľu obaja dlho čakali, veľmi sa tešia a veria, že všetko dobre dopadne.

Budúcim rodičom gratulujeme!