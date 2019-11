Partlovej pôrod je už na spadnutie: Posledné predstavenie... Nástup na materskú?!

V deň nežnej revolúcie totiž odohrala blonďavá herečka svoje posledné vystúpenie v Zlatých Moravciach. Či šlo len konkrétne o predstavenie Milenec, alebo mala na mysli poslednú rolu všeobecne pred odchodom na materskú, nie je z jej statusu celkom jasné.

„Ďakujem všetkým zúčastneným tohto zájazdu. Ako Bobbi v komédii MILENEC si dávame na chvíľku pauzu, lebo fyzicky to už moc na stojky nie je. Verím, že čoskoro,” napísala k záberu na Instagrame Mirka Partlová. Fotku jej urobila kolegyňa Karin Haydu a je na nej krásne vidieť herečkino tehotenské bruško. Vyzerá to tak, že sa jej dni do pôrodu pomaly, ale isto krátia. Podľa našich informácií by mala dieťatko priviesť na svet niekedy v období januára – februára.

Mirka Gális Partlová avizovala posledné predstavenie Milenec, ktoré odohrala v Zlatých Moravciach. Zdroj: Instagram M.P.

Blonďavá predstaviteľka barmanky Angie z niekdajšieho denného seriálu televízie JOJ Panelák sa tak postupne pripravuje na mamičkovské povinnosti. S otázkou, či bolo toto jej posledné vystúpenie predtým, ako od života dostane tú najkrajšiu rolu, sme sa obrátili aj na ňu samotnú, no na naše otázky neodpovedala. Mirka Partlová je aj súčasťou divadla Nová scéna, kde je do konca roka naplánovaných ešte 9 predstavení, v ktorých by sa mala objaviť.

Či už oficiálne odišla na materskú, prípadne, ako divadlo bude riešiť jej predstavenia, sme sa opýtali PR manažérky Zuzany Šebestovej. „Novembrové predstavenia by ešte mala hrať. V mnohých predstaveniach má alternácie, a teda by nebol problém, ak by už nehrala,” prezradila pre topky.sk s tým, že podľa pôvodnej dohody sa Mirka ešte v novembri mala na javisko postaviť. Či teda skutočne skončila s hraním alebo ju do pôrodu ešte niekde uvidíme, na to si budeme musieť počkať.