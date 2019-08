Tehotná Mirka Partlová to už neskryje: Pochválila sa rastúcim bruškom!

Mirka Partlová poriadne šokovala nielen svojich fanúšikov, ale celé Slovensko, keď sa koncom roka 2018 v tichosti vydala za mladšieho partnera Mateja Gálisa. Už začiatkom roka 2019 vyplávala na povrch ďalšia zmena v živote blondínky, keď bola ako účinkujúca v divadelnom predstavení uvedená ako Miroslava Gális Partlová, a teda je jasné, že si vzala aj manželovo priezvisko.

Mirka Partlová sa už čoskoro stane prvýkrát mamou. Zdroj: Facebook M.P.

V pondelok 19. augusta sa so svojimi fanúšikmi podelila s ďalšou radostnou novinkou. Ich rodinka sa už čoskoro rozrastie o tretieho člena, ktorého Mirka nosí pod srdcom. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako PRVÍ oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosím média o rešpektovanie súkromia (upozorňujem dopredu, nebudem odpovedať). Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena. Len šťastie, ktoré máme,“ prezradila Partlová na sociálnych sieťach.

Teraz sa herečka pochválila krásnou fotkou, na ktorej jej už poriadne vykúka tehotenské bruško. „Ďakujeme ešte raz za krásne priania! Veľmi potešilo, aj keď sama neviem, čo ma čaká, ale veľmi sa teším. Chceli sme byť prví, ktorí to oznámia tak, ako sa patrí. Nič iné za tým netreba hľadať. Len obyčajná radosť zo života,“ napísala Mirka k záberu.

Zároveň však dodáva, že jej fanúšikovia, priatelia či obdivovatelia ju stále môžu vidieť v divadle, či na koncertoch, keďže tehotenstvo nepovažuje za prekážku a ostáva, aspoň zatiaľ, aktívna. „Sme zdraví, pomaličky rastieme, takže už to neukecám, a všetko je v poriadku. Tehotenstvo nie je choroba!“ prezradila speváčka aj to, ako sa cíti.