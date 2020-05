Mirka Partlová šla donaha: Zverejnila najintímnejšie FOTO!

Slovenská herečka Mirka Partlová je jedno prekvapenie za druhým. Najprv vzťah s mladším, potom ultrarýchla tajná svadba, v lete minulého roku oznámenie tehotenstva a v decembri dostala na Vianoce ten najkrajší dar pod slnkom. Blondínke a jej manželovi Matejovi sa narodil synček. Odvtedy si užívajú rodinný život v trojici. Sem-tam sa pochvália fotografiami z ich súkromia, no dávajú si pozor na to, aby neodhalili viac, ako je potrebné.

Sympatická mamička preto teraz poriadne prekvapila, keď zverejnila záber, na ktorom je úplne nahá. Nejde však o nejaké nevkusné akty, ale krásnu spomienku na to, keď Mirka ešte pod srdcom nosila svoje bábätko. „Pre niekoho možno prekvapujúce, odvážne, nádherné, nepríjemné alebo šteklivé... Presne také je materstvo! Ako na húsenkovej dráhe. Nevedela som si to predstaviť, ale keď prišiel na svet malý mimozemšťan, všetko bolo iné a ja som už nemala strach. Lebo som vedela, že všetko spolu zvládneme,“ napísala Partlová k fotke. Zároveň dodáva, že odkedy je mama rozumie významu slov silná, trpezlivá, obohacujúca a nekonečná. „Taká je láska,“ tvrdí rodáčka z Malaciek, pre ktorú je byť mamou to najkrajšie povolanie na svete.

Mirka Partlová zverejnila doposiaľ najintímnejší záber. Zdroj: Instagram M.P./Petra Bosanská