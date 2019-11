30 rokov po revolúcii: Malachovská, Nikodým aj Vinczeová spomínajú na prelomový rok... TOTO im chýba!

BRATISLAVA - 17. november sa zapísal do dejín ako prelomový deň pre Čechov a Slovákov. Pred tridsiatimi rokmi vyšli do ulíc študenti, ktorí nežný prevrat začali. Slovami "máme holé ruce" bojovali za demokraciu a pridávali sa k nim i herci a mnohí ďalší ľudia. Štrngali kľúčmi a tento deň bol pre našu slobodu dôležitý. Na revolučné obdobie a vôbec na dnešný deň v roku 1989 si zaspomínali známe tváre a prezradili aj to, čo im dnes z minulého obdobia chýba.

17. november 1989, deň študentstva, nežná revolúcia či zamatová revolúcia. Pomenovanie jedného dňa, ktorý znamenal pre Slovákov a Čechov prevrat. Na chladný deň spred tridsiatich rokov a vôbec celé revolučné obdobie a pre nás tak dôležitý rok si zaspomínali známe tváre. Martin Nikodým študoval, Dara Rolins bola čerstvou Pražankou a hlásateľka Ada Straková práve prišla z práce.

Tá si zaspomínala na tento deň, ale prezradila aj to, čo jej z revolučného obdobia v súčasnosti chýba. „Predovšetkým správanie sa ľudí jeden voči druhému. Vedeli sme sa baviť, vedeli sme sa porozprávať, vedeli sme sa pracovne vyhádať, ale nikdy to nebolo na takej vulgárnej a hrubej úrovni, ako je to dnes,” hovorí nostalgicky bývalá hlásateľka.

17. november 1989 bol pracovný aj pre Ivetu Malachovskú. „Ja som pracovala v tom čase v televízii, v produkcii, takže ja som ho zažila veľmi pracovne. My sme boli tí, ktorí sa potom pustili do relácie Dialóg. Keďže som bola jednou z produkčného tímu, tak som ráno okolo druhej, pol tretej, keď to skončilo, rozvážala celý štáb a všetkých ľudí domov. Bolo to náročné, bolo to euforické,” zaspomínala si ostrieľaná moderátorka.

Známe tváre si zaspomínali na prelomový rok 1989

​ Toto tváram slovenského šoubiznisu chýba