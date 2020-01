FOTO Martin Nikodým sa zbavuje luxusnej vily: Novoročná AKCIA - 50 000 eur!

BRATISLAVA - Martin Nikodým sa minulý rok rozhodol zbaviť svojej vily na Devíne. Za luxusnú nehnuteľnosť, ktorá sa dodnes nepredala, však pýtal 899-tisíc eur. Niet preto divu, že sa so záujemcami o nehnuteľnosť vrece nepretrhlo. To si zrejme uvedomil aj samotný moderátor. Najnovšie totiž z mastnej sumičky stiahol poriadnu čiastku!

Tri poschodia, šesť spální, tri kúpeľne, kozuby, sauna a parádny pozemok. To všetko môže získať človek, ktorý sa rozhodne nasťahovať do vily, ktorú sa ešte minulý rok Martin rozhodol predať. Ponuka na predaj má však jeden háčik. A síce poriadne mastnú sumu za kúpu spomínanej nehnuteľnosti. Tá totiž začínala na hranici 899-tisíc. A to bude zrejme aj hlavný dôvod, prečo sa doteraz žiadny kupec neobjavil a dom visí na stránke realitky až doteraz.

Vila Martina Nikodýma je na predaj za 850 000€. Zdroj: Directreal.sk

Nový obyvateľ nehnuteľnosti bude mať k dispozícii aj saunu. Zdroj: Directreal.sk

To sa evidentne nepozdáva ani samotnému moderátorovi, a preto sa rozhodol urobiť ústupok. Aktuálne na webe kancelárie totiž svieti iná suma. Nikodým stiahol takmer rovných 50-tisíc, a tak sa momentálne vila predáva za 850 000€.

Ako pridaná hodnota niekdajšieho hniezdočka známeho moderátora sa ponúkajú nádherný výhľad, pokojné prostredie v tichej lokalite či blízkosť lesov a viníc. Nový domáci sa podľa slov kancelárie vraj bude cítiť ako na dovolenke. A to sa už oplatí, no nie?

Z jednej z terás sa núka takýto prekrásny výhľad. Zdroj: Directreal.sk