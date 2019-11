Spevák Liam Gallagher zo skupiny Oasis: Moderným technológiám nerozumie, TAKTO počúva hudbu

„Od takýchto vecí sa držím čo najďalej. Nemyslím si, že by som niekedy v živote použil Spotify a ani to nemám v pláne. Ani neviem, ako by som s tým mal pracovať. Nemám o tom ani poňatia. Všetky tieto nové spôsoby počúvania hudby idú mimo mňa a som z toho šťastný. Zasekol som sa v 90. rokoch minulého storočia. Hudbu počúvam z gramofónu,“ vyjadril sa.

Liam Gallagher sa preslávil ako spevák kapely Oasis, s ktorou vydal albumy Definitely Maybe (1994), (What's The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don't Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).

Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho starším bratom Noelom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel následne založil kapelu Noel Gallagher's High Flying Birds. Liam s ostatnými členmi Oasis zas skupinu Beady Eye, ktorá stihla uviesť na trh dve štúdiovky - Different Gear, Still Speeding (2011) a BE (2013), no v októbri 2014 ukončila činnosť. Liam vydal sólovky As You Were (2017) a Why Me? Why Not. (2019).