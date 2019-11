Jedna z najhorších tragédií v dejinách Slovenska: VIDEO Prehovoril očitý svedok nehody, mrazivé slová

Pri tragickej nehode autobusu a nákladného auta na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre zahynulo 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 17 ľudí je zranených, traja ťažko. Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo preťažené nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus vletel do jarku. V autobuse sa viezli prevažne mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl.

"Prišiel s Tatrou do protismeru, lebo ho hádzalo doľava-doprava, on lietal po ceste a potom vrazil rovno do autobusu. Tí, čo boli v strede, tí sú mŕtvi," opísal tragédiu svedok nehody. Na miesto tragickej nehody prišli aj najvyší vládni činitelia, medzi nimi aj premiér Peter Pellegrini, ktorý zvažuje štátny smútok.

Úprimnú sústrasť vyjadrili aj prezidenti Česka a Maďarska Miloš Zeman a János Áder. Česká hlava štátu prijala správu so zármutkom. "Slová môžu len ťažko vyjadriť bolesť a smútok nad zmarenými životmi. Dovoľte mi, aby som vám, vo svojom mene aj v mene českej verejnosti vyjadril hlbokú sústrasť. V tejto pohnutej chvíli sme myšlienkami s vami," uviedol Zeman. Maďarský prezident vyjadril úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom a priateľom obetí, zraneným zaželal čo najskoršie uzdravenie.

Zranených previezli do viacerých nemocníc

Po tragickej nehode autobusu previezli do okolitých nemocníc viacerých zranených ľudí. Väčšina z nich je už v stabilizovanom stave, niektorí už z nemocnice odišli domov. V nitrianskej fakultnej nemocnici skončilo osem zranených ľudí.

„Traja už boli prepustení do domáceho liečenia, päť pacientov zostalo v starostlivosti našich lekárov,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. Podľa slov Jany Fedákovej zo spoločnosti ProCare boli do topoľčianskej nemocnice prevezení dvaja zranení ľudia. Ďalší zranení boli prevezení do nemocnice v Leviciach.

„Ide o jedného ťažko zraneného pacienta a dvoch s menej závažnými zraneniami. Traumatologický plán bol vyhlásený aj v nemocnici v Zlatých Moravciach, kam však zatiaľ nebola privezená žiadna z obetí nehody. V prípade potreby sú však lekári nemocnice pripravení pomáhať,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Agel Martina Pavlíková. Leteckí záchranári okrem toho previezli jedného 15-ročného chlapca v kritickom stave do nemocnice v Nových Zámkoch.

Ďalšieho 61-ročného pacienta s podozrením na poranenie hlavy previezli v stabilizovanom stave záchranárskym vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.