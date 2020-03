Nečakaná smrť v jojkárskej Mojej mame: Súťažiaci (†49) sa už vysielania nedožil... Takto si uctia jeho pamiatku!

BRATISLAVA - Relácia Moja mama varí lepšie ako tvoja sa vysiela už dlhých 5 rokov. Za ten čas sa pred kamerami vystriedalo mnoho kuchárov a tí výraznejší sa do šou po čase vrátili opäť. Jedným z nich je aj Miroslav Macík (†49) so synom Lukášom (13). Svojej reprízy na obrazovkách sa však Miro už, bohužiaľ, nedožil - sympaťák z Liptovského Mikuláša v týchto dňoch nečakane zomrel.

Prvýkrát sa Miroslav Macík spolu so synom Lukášom objavil v šou Moja mama varí lepšie ako tvoja pred viac ako tromi rokmi. Svojím kuchárskym umením dvojica zahviezdila v špeciálnom vydaní, ktoré Jojka vysielala na Deň detí. No ako to s najvýraznejšími účinkujúcimi v relácii býva, po čase sa na obrazovky vrátia opäť.

Miroslav Macík so synom Lukášom sa do šou vrátili po troch rokoch. Zdroj: TV JOJ

A to bol aj prípad Macíkovcov. Miro sa však svojej reprízy na obrazovkách už, bohužiaľ, nedožil. Ako informuje televízia Joj, sympatický kuchár z Liptovského Mikuláša v týchto dňoch nečakane zomrel. Na Kolibe sa preto rozhodli tento týždeň nasadiť časti s Miroslavom a reláciu venovať jeho pamiatke.

Pred začiatkom každej epizódy tak bude svietiť oznam: „Túto reláciu venujeme spomienke na pána Miroslava Macíka, ktorý nás pred pár dňami navždy opustil.“ Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.