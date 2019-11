Krst speváčky Ronie: Erotika, slzy a... Kolegyne neprišli!

BRATISLAVA - Svoje debutové EP Domino včera predstavila talentovaná slovenská speváčka Ronie. Krst prebehol v komornej atmosfére, no o zaujímavé momenty rozhodne nebola núdza. Najskôr padali horúce bozky, neskôr prišiel na rad plač.

CD-čko, na ktoré sa dostalo sedem skladieb, prišlo pokrstiť až 6 blízkych priateľov speváčky. Medzi nimi nechýbali napríklad raperi Adis či Majk Spirit, ktorí na piesňach taktiež spolupracovali. Do rapu sa v jednej zo skladieb pustila aj Dominika Mirgová. Speváčka na pódiu prízvukovala, že medzi ňou a Ronie či inými speváčkami nepanuje v žiadnom prípade rivalita, ako by si mnohí mysleli, a neskôr sa to pokúsila dokázať poriadne odvážnym spôsobom.

Ronie a Dominika Mirgová priamo na pódiu predviedli horúci bozk. Zdroj: Vlado Anjel

Brunetku totiž vyzvala k bozku, ktorý vyzeral poriadne horúco. Senzáciu však nečakajte. Dievčatá majú síce k sebe veľmi blízko, no v tomto prípade ide len o vrúcne priateľstvo.

Ronie a Dominika Mirgová sú blízke priateľky. Zdroj: Vlado Anjel

Ďalším prekvapením večera bola Lucia Lula Gachulincová, ktorá sa ocitla v úlohe moderátorky. Moderátor, s ktorým totiž na večer počítali, musel na poslednú chvíľu odmietnuť a Lula sa kamarátke rozhodla pomôcť. Exfarmárka však vedela, do čoho ide a na pódiu bola doslova ako ryba vo vode a s nenúteným humorom zvládla svoju úlohu bravúrne.

Post moderátorky na poslednú chvíľu zastala exfarmárka Lucia Gachulincová. Zdroj: Vlado Anjel

Počas samotného krstu však úsmevy vystriedali slzy. Mohli za to emócie a milé slová, ktoré rozcítili samotnú Ronie. Tá nezabudla poďakovať všetkým, čo sa na produkcii podieľali, ale úprimné slová venovala aj svojim rodičom. Ronie si v minulosti preskákala problémami s alkoholom či psychickými ťažkosťami, a práve rodičia jej boli obrovskou oporou.

Rodičia boli Ronie veľkou oporou počas ťažkého obdobia. Zdroj: Vlado Anjel

Kto však na krste chýbal, boli speváčkine exkolegyne z dievčenskej formácie Forsomeone. Ronie sa netají tým, že s dievčatami po rozpade skupiny na nejaký čas prerušila kontakt, dnes však spolu vychádzajú dobre. Keďže ale brunetka chcela byť v tento večer obklopená iba tými najbližšími, bývalé kolegyne sa na zoznam hostí nedostali.