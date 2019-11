Zmena obľúbenej relácie V siedmom nebi: Už nebude taká, ako predtým!

BRATISLAVA – Už túto nedeľu sa má na televízne obrazovky vrátiť obľúbená relácia, ktorá plní sny tým, čo to potrebujú. Vyzeralo to, že V siedmom nebi je ohrozené a pre úraz moderátora Vila Rozborila sa možno štart v hlavnom vysielacom čase posunie. Hoci s ortézou, no plnič snov nakrúca. Avšak došlo k zmene a emotívny formát bude iný, ako býval predtým.

Práve pre web televízie JOJ avizoval ostrieľaný moderátor zmenu, ktorú budú diváci môcť vidieť už túto nedeľu. „Dnes nakrúcame prvé SIEDME NEBO, ktoré uvidíte túto nedeľu večer na Jojke. A ja s ortézou a fakt opuchnutou, boľavou nohou. Držte palce, prosím, nech to všetko zvládneme. Vidíme sa v nedeľu, teším sa na vás, Vilo,“ prihovoril sa svojim fanúšikom prostredníctvom facebookového profilu.

Spočiatku to nevyzeralo ružovo, no Vilo Rozboril vyfasoval ortézu a môže točiť. Zdroj: Facebook V.Ř.

Ešte keď relácia začínala na obrazovkách konkurencie, plnili v nej sny každému. Či už sa ozvali odrastené deti rodičov, ktorí za celý život neboli na dovolenke alebo zamilovaný muž, ktorý svojej vyvolenej vysníval prerábku bytu. Neskôr nabral formát skôr charitatívny zámer a Vilo pomáhal ľuďom so silným príbehom a sociálnym, zdravotným či spoločenským hendikepom. Takto pomohli stovkám rodín v núdzi. Práve to mnohých divákov doháňa k slzám. Tentoraz však dôjde k zmene!

„Ostane veľmi silný charitatívny rozmer relácie. A to si nemôžem dovoliť opomenúť, po prvé to tam chcem mať, lebo je to vec, pre ktorú to roky rád robím, ale potom bude ešte skupina ľudí, ktorí si z nejakých dôvodov zaslúžia obdiv a úctu, že svojím životom sa zaslúžili o to, že si ich treba všimnúť, pomenovať ich, ukázať ich a povedzme si, buď ich odmeniť, oceniť, splniť sen...“ vyjadril sa pre joj.sk Rozboril.

Vilo Rozboril v relácii V siedmom nebi pomohol už mnohým. Zdroj: TV JOJ

Diváci sa tak môžu opäť tešiť na silné príbehy, a to aj ľudí, ktorí už niekomu pomohli, a preto si podľa Vila zaslúžia byť aj oni odmenení. „Budú tam príbehy ľudí, ktorým zdanlivo netreba pomôcť, ale z môjho pohľadu treba ich ukázať, vyzdvihnúť, ukázať národu, že my máme osobnosti. Máme ľudí, ktorí stoja za to, aby sme ich nejakým spôsobom adorovali,“ hovorí Vilo, ktorý v relácii predstaví aj príbeh dnes už 92-ročného partizána. Už v minulej sérii mali diváci možnosť vidieť podobný príbeh. Vtedy sa „snívalo" pre zlatého medailistu, dnes 91-ročného Janka Zacharu, ktorý v roku 1952 získal cenný kov na Olympiáde v Helsinkách a vďaka Siedmemu nebu sa na miesto svojho najväčšieho triumfu mohol opäť vrátiť.

A prečo sa vlastne Rozboril rozhodol pre takúto zmenu v obľúbenej relácii? „V novodobej histórii máme ľudí, ktorí sú dodnes žijúci a zaslúžili sa o to, že tá krajina dnes vyzerá, ako vyzerá, že vôbec máme nejakú krajinu a máme mať cez nich pocit hrdosti,“ tvrdí moderátor. Práve toto by chcel vniesť do projektu, ktorý robí s láskou a toto mu na našich obrazovkách chýba. „Mne bude cťou to tam priniesť,“ uzatvára.

Aj Vilom Rozborilom mnohokrát lomcujú emócie. Teraz sa rozhodol potešiť aj ľudí, ktorí už v minulosti sami niekomu pomohli. Zdroj: TV JOJ