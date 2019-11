Rodičia novinára Paľa Rýpala 11 rokov po jeho zmiznutí: Život v rozpadnutej chalupe... Musela zasiahnuť Jojka!

V roku 2008 prišli o syna. Stále mali nádej, že sa vráti. V auguste toho istého roka vyhlásila polícia Paľa Rýpala za nezvestného. Odvtedy o ňom nikto nič nevie, každý predpokladá ten najhorší možný scenár – že sa udiala vražda. Pavol bol investigatívny novinár, ktorý sa doslova rýpal v obrovských kauzách, kde odhaľoval trestnú činnosť či mafiánske praktiky. Práve preto sa zrejme stal pre niekoho nepohodlným a rodina ho už viac nevidela.

Novinár Paľo Rýpal zmizol v apríli 2008.Odvtedy o ňom nik nepočul. Zdroj: TV JOJ

I keď prešlo od jeho zmiznutia už 11 rokov, rodičom stále veľmi chýba. „Ja som mu veľakrát vravela – prečo? On mi iba povedal, že treba o tom písať. Vravela som mu, že treba, ale že riskuje,“ spomína Paliho mama v relácii V siedmom nebi. Práve televízia z bratislavskej koliby sa rozhodla podať rodine nezvestného novinára pomocnú ruku. Žijú totiž v skromných podmienkach a keď prší, preteká im strecha. Dokonca sa k JOJ-ke pridali aj Rýpalovi bývalí kolegovia Eva Černá a Arpád Soltész.

„Za svoju robotu vlastne skončil pravdepodobne uprataný novinár. Paľo robil svoju robotu poctivo. Paľo ľúbil svojich rodičov. A teraz nevieme nič. Určite ho zavraždili. Janka s Martinkou nechali na výstrahu, aby si novinári dávali pozor na to, čo robia. Paľa upratali...,“ vyjadrila sa jeho sestra Iveta, ktorej brat tiež chýba.

Pani Matilde Rýpalovej syn nesmierne chýba. Zdroj: TV JOJ

Hoci sa rodina snaží byť silná a vydržať, život sa s nimi nemazná. Ich druhý syn Peter totiž prepadol alkoholu. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že Matilda s Ivetou si na pomoc zavolali políciu, aby im pomohla vyhodiť ho z domu. Peter má dokonca 5 detí, no vôbec sa o ne nestaral, a tak táto zodpovednosť padla na plecia jeho rodičov. „Bolelo ma to a bolí ma to dodnes. Vôbec to neskončilo, on stále vystrájal. Keď sa Paľko stratil, on ako keby sa zbláznil. Alkohol nemal konca-kraja. Určite to s tým súviselo, boli na seba citovo naviazaní,“ vidí v zmiznutí syna dôvod alkoholizmu Petra Matilda.

Rýpalovci svoje vnúčatá milujú, žijú s nimi štyri najmladšie, no starostlivosť o ne je pre nich veľká peňažná záťaž. Okrem toho sa starajú aj o Matildinho švagra, ktorý je ležiacim pacientom a potrebuje opateru iných. Manželia Rýpalovci žijú zo svojich dôchodkov a peniaze nazvyš nemajú. Brata Paľovho otca musia plienkovať a kŕmiť, a tak im neostávajú peniaze, vďaka ktorým by si mohli opraviť zatekajúcu strechu na storočnej chalupe.

Pomôcť Rýpalovcom sa rozhodli aj Eva Černá a Arpád Soltész. Zdroj: TV JOJ

Manželom Rýpalovcov neostávajú na prerábku nielen peniaze, ale ani energia. Do roku 2021 má rodina nariadené pripojenie sa na kanalizáciu, ale ani na to nie sú finančné prostriedky. Aj preto sa rozhodol Vilo Rozboril, že im pomôže, a pridali sa k nemu aj Eva a Arpád.

„Keď sa povie Paľo Rýpal, predstavím si veľké srdce. Bol to chlapec, ktorý mal ten drive, ktorý šiel na koreň veci a nebál sa. Pamätám si novinárov, ktorí sa veľmi radili postavili pred kameru ako hrdinovia, ale nešli do hĺbky, ako šiel Paľo,“ spomína na Paľa Eva Černá a nezaostal ani Soltész. „Bol to taký búrlivák, ktorý vždy šiel na doraz. Bol to úžasný priateľ do nepohody. Bol to špičkový reportér a investigatívec. Jeden z najväčších talentov svojej generácie.“

Hoci svojou pomocou nevrátia späť Paľa, uľahčia tým aspoň život jeho rodine, ktorá to skutočne potrebuje. Celý príbeh rodiny Rýpalovcov si môžete pozrieť už v nedeľu večer v relácii V siedmom nebi na JOJ-ke.

Rýpalovci sa starajú o 4 najmladšie vnúčatá od syna Petra, ktorý podľahol alkoholu. Zdroj: TV JOJ