Príbeh Benyho z JOJ-ky láme srdce: Postihnutie končatín, chýbajúca oblička a umierajúca mama... Pomohli aj Twiinska s Lobotkom!

BRATISLAVA – Choroba si nevyberá a postihuje rovnako deti, mladých i starých. Mnohé deti sa už narodia s vadou. A to je aj prípad veľkého bojovníka Benyho Bošelu (14). Chlapec z Veľkého Blhu sa narodil s ojedinelým postihnutím končatín a kvôli tomu potrebuje pomoc s hygienou, či prípravou jedla. Jeho život nie je ľahký a to aj preto, že jeho mamina má rakovinu. Chlapček má sen byť youtuberom a svoje rady mu dal aj bojovník z minulého roka Mako. Tentokrát pomohli aj budúci rodičia Daniela Nízlová a Stano Lobotka.

Jojkárska relácia V siedmom nebi opäť bude pomáhať a plniť sny. Neďaleko Rimavskej Soboty býva štrnásťročný chlapec so svojimi rodičmi. Navštevuje siedmy ročník, je to veselé, energické a hravé dieťa. Napriek tomu však v živote bojuje s ťažkým osudom a problémami, ktoré by riešiť nemal.

Anton Benjamín sa narodil s ojedinelým postihnutím končatín. Potrebuje pomoc s takými úkonmi, ako je príprava jedla či vykonávanie hygieny. Jeho ručičky sú totiž krátke a dokonca žije aj bez jednej obličky. Problémy má aj s chôdzou, no je vďačný za to, že vôbec môže chodiť. „Na nožičky ma operovali v Prahe a vďaka tomu chodím,“ povedal Benny.

Beny má 14 rokov a trpí ojedinelým postihnutím končatín. Jeho snom je byť youtuber, no ešte viac si želá, aby bola jeho mama zdravá. Zdroj: TV JOJ

Zo začiatku bola oficiálnou opatrovateľkou chlapca jeho mama a otec zarábal. Pred piatimi rokmi jej diagnostikovali zákerné ochorenie. „Spočiatku mala rakovinu krčka maternice. Až to skončilo tak, že sa to rozšírilo ako metastázy do kostí a iných častí tela. To sú otrasné bolesti a s tou bolesťou nevieme nič robiť. Dostala sa na strašne vysoké dávky sedatív,“ prezradil Bennyho otec Anton. Mama Silvia pred 3 rokmi skončila na lôžku v silných bolestiach. Doslova kvíli od bolesti, potrebuje prebaľovať, urobiť hygienu, pichnúť morfium, voziť po lekároch. Celá starostlivosť je na pleciach Tóna.

Vážne ochorenie mamy nepridalo ani Bennymu. Jej zdravotný stav neznášal dobre a útočiskom sa mu stali návštevy u babky, hranie počítačových hier a tvorba videí. Jeho snom je tak stať sa youtuberom, pričom vzorom mu je chlapec, ktorý sa v relácii V siedmom nebi objavil v minulej sérii. Ide o chlapčeka Maka, ktorý má rovnaký zdravotný hendikep ako Benjamín a aj vďaka radám Sajfu sa stal na dieťa celkom úspešným.

Vďaka relácii mali chlapci možnosť stretnúť sa a dokonca jeden druhému odovzdal svoje rady. „Mojím vzorom je Mako. Aj on je postihnutý a snaží sa to robiť. On mi dal silu aj energiu, aby som aj ja začal robiť svoj Youtube,“ prezradil chlapček na adresu malého youtubera.

Pre Benyho je vzorom Mako. Hoci tiež trpí postihnutím, nevzdal to a dal sa na cestu youtubera. Zdroj: TV JOJ

Doma to teda Beny nemá jednoduché aj napriek tomu, že otec robí všetko, čo môže a pomáha mu aj jeho mama Helena. Anton je totiž jedináčik. Všetku svoju energiu venuje manželke a synovi. Aj preto podala pomocnú ruku televízia JOJ a sprostredkovala malému bojovníkovi stretnutie so šikovným youtuberom. Jeho snom je mať aspoň 10 000 odberateľov. Aby prišiel na iné myšlienky, čakalo ho ešte jedno prekvapenie. Oboch chlapcov vzali totiž na zápas partneri a budúci rodičia Daniela Nízlová z dua TWiiNS a Stano Lobotka. A hoci by sa Beny rád stál známym na Youtube, má predsa len jedno ešte väčšie želanie: „Aby mamička vyzdravela.“ Celý príbeh uvidíte už dnes večer na obrazovkách televízie JOJ.