Czuczor sa opustil, Hartl ukázal frajerku a... TÍTO štyria idú do finále!

BRATISLAVA - Veľkolepá šou Tvoja tvár znie povedome ide do finále, v ktorom na konci týždňa uvidíme už len štyroch najvyššie hodnotených účinkujúcich. Niektorí sa so šou rozlúčili veľkolepo, iní ukázali zmysel pre humor.

Ten nechýba herečke Karin Haydu, ktorá otvorila večer deviateho kola markizáckej šou. Ruleta jej pridelila úlohu animovanej postavičky Crazy frog a Karin sa do nej vžila bravúrne. V obrovskej maske žaby síce veľmi svoje hlasivky nepotrápila, no svojím vystúpením navodila dobrú náladu asi všetkým divákom i porote. „Na takúto hereckú príležitosť čakajú herci celý život a už to tu máš za sebou, čo?” zavtipkoval si aj moderátor šou Martin Nikodým.

Karin Haydu svojim vystúpením pobavila všetkých. Zdroj: TV MARKÍZA

Herečka však neprestala zabávať ani po tom, ako javisko opustila. Vďaka nepohodlnej maske mala nielen problémy so sedením, ale vtipné momenty nastali aj vtedy, keď sa snažila tlieskať, a to najprv obrovskými žabacími rukami, no neskôr vyskúšala i tlieskanie nohami, ktoré ako jediné z jej tela zostali ako-tak od masky oslobodené.

Karin Haydu mala počas celého večera na sebe obrovskú masku. Zdroj: TV MARKÍZA

Už piate ženské číslo sa ušlo hercovi Dávidovi Hartlovi, ktorý sa tentokrát prevtelil do slovenskej speváčky Márie Čírovej. I keď maskou veľmi neohúril, dal si záležať na ľahučkých pohyboch a na pomoc mu prišli aj dve baleríny. Dávid po vystúpení prezradil, že jednou z nich je práve jeho priateľka Martina Chválová, ktorá sa venuje tancu a herca v súťaži podporuje, ako sa dá. Dvojica sa pred kamerami neostýchala a dokonca si vymenili aj niekoľko nežných dotykov.

David Hartl sa ocitol na jednom pódiu so svojou partnerkou Martinou. Zdroj: TV MARKÍZA

Vynikajúce tanečné čísla predviedli aj herec Noël Czuczor ako belgický spevák Stromae a modelka Saša Gachulincová, ktorá si zanôtila pieseň od britskej pop star Dua Lipa. A práve títo dvaja sa vďaka bodom, ktoré nazbierali počas všetkých deviatich kôl, prebojovali až do samotného finále šou, ktoré sa uskutoční už budúcu nedeľu. Prekvapenie neskrývala hlavne Saša, ktorá predchádzajúce skúsenosti s herectvom či spevom nemala a v šou spravila obrovské pokroky.

Noël Czuczor predviedol skvelé tanečné vystúpenie i obdivuhodnú francúzštinu. Zdroj: TV MARKÍZA

Ďakovnú reč si neodpustil ani Czcuczor. „Niekde tam vnútri som stále malý chlapec z malého mesta, ktorý sa raz zaľúbil do filmov a miloval príbehy a knihy a obdivoval kopec ľudí, čo tu dnes sedia. Ja sa nechcem opúšťať, proste to cítim,” vylial si srdce so slzami na krajíčku.

Takto vyzerá finálová štovrica piatej série šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: TV MARKÍZA

Finálovú štvorku uzatvárajú Dávid Hartl a ostrieľaná herečka a speváčka Nela Pocisková, ktorá od začiatku patrila k favoritom tohto ročníka. Tá sa aj stala víťazkou deviateho kola a získala šek od Nadácie Markíza na 1000 eur. „Svoju cenu chcem dnes odovzdať organizácii Centrum Hrajko, kde pomáhajú deťom s rôznym zdravotným postihnutím,” rozhodla Nela, ktorá je sama mamou dvoch detí.

Víťazkou deviateho kola sa stala Nela Pocisková. Zdroj: TV MARKÍZA

Už najbližšiu nedeľu nás teda čaká finále, v ktorom okrem súťažiacich vystúpi aj Zuzana Kubovčíková Šebová s choreografom Miňom Kerešom ako slávni Salt 'n' Pepa. Už o necelý týždeň sa teda dozvieme, kto sa stane celkovým víťazom piateho ročníka zábavnej šou.