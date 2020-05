Záchranná akcia herečky Šebovej: Vyhodené novorodeniatko pod oknami? Zalarmovala políciu!

Bohužiaľ, stále sa nájdu ženy, ktoré sa z nejakého dôvodu vzdajú svojho dieťaťa. Niekto to urobí oficiálnou cestou a bábätko dá na adopciu, niekto ho dá do hniezda záchrany... No stávajú sa aj také prípady, keď mamy svoje novorodeniatko len tak opustia. No a presne toto si myslela aj Zuzana Šebová, že sa stalo len kúsok od jej bytu.

V noci počula obrovský plač pod oknami, a tak v najlepšej vôli zalarmovala políciu. „Počúvaj, ja som raz volala normálne políciu, že máme novorodeňa pod oknom v noci, že nech ho prídu zobrať, že ho tam niekto odhodil. Mne sa nechcelo veriť, že... No ale to sa niekedy neuveriteľne podobá,“ prezradila Šebová v jojkárskej relácii Inkognito.

No v skutočnosti to bola, našťastie, len mačka. Práve mačky totiž dokážu vydávať kvílenie podobné bábätku. A najmä, keď sa pária.

Zuzana Šebová si myslela, že jej pod oknami plače novorodeniatko. Zdroj: TV JOJ