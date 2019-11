Najťažšie chvíle Hartlovej mamy: Dávid podstúpil obrovské riziko... Výbuch auta nemusel prežiť!

Práve toto totiž podstúpil kvôli svojej postave vo filme Únos. Vtedy stvárnil zavraždeného policajta Róberta Remiáša. Týždenníku Plus 7 dní prezradila hercova mama, že tak, ako v skutočnosti vybuchlo Robovo auto, nechali filmári vyletieť do vzduchu aj to s Dávidom. Ona vtedy prežívala najťažšie chvíle v živote.

Dávid Hartl pri scéne s výbuchom auta vo filme Únos nemal dabléra.Sám sa obetoval a sedel v ňom, keď vyletelo do vzduchu. Zdroj: RTVS/Continental Film

Pri nakrúcaní náročnej a nebezpečnej scény bola prítomná aj Anna Remiášová, mama zavraždeného policajta. „Dávid spomínal, že prišla za ním a povedala mu, aby sa nebál, že je tam s ním a že bude na neho dávať pozor,” povedala pre týždenník Dávidova mama Nora.

Na mieste nakrúcania tak mal podporu. Jeho mama sedela doma doslova ako na ihlách. Na stole položená Dávidova fotka, zapálená sviečka, ruky späté v modlitbe, aby bol jej syn v poriadku. Takto strávila celú noc. Riziko, ktoré Hartl podstúpil, bolo totiž obrovské. Dokonca natoľko, že sa pred natáčaním scény rozlúčil.

Dávid Hartl na vlastnej koži pocítil, aké to je horieť. Zdroj: RTVS/Continental Film

„Dávid nám pred ňou zavolal. Pre prípad, že by to neprežil, sa s nami aj rozlúčil. To auto muselo vybuchnúť spolu s ním,” spomína Nora. Filmári chceli docieliť autenticitu scény, no peňazí nebolo nazvyš. Dávid chcel byť hercom už odmalička a je ním telom aj dušou, preto sa neváhal obetovať. „Dali mu inštrukcie, čo má robiť. Musel zalamovať rukami, nesmel otvoriť ústa a musel mať zatvorené oči, aby sa mu do nich nedostali úlomky skla, ako to na neho padalo. I tak mu potom z viečok vyberali kúsky skla. Naozaj horel a cítil ozajstné peklo. Až po chvíli ho prišli hasiť,” prezradila jeho mama, ktorá si vydýchla až vtedy, keď jej opäť zavolal.

S maminou mali dohodu, že keď dotočia, ihneď sa ozve. Náročnosť scény si však vyžiadala veľa času, a tak telefón zazvonil až o piatej ráno. „To boli najhoršie momenty môjho života,” opisuje mama mladého úspešného herca strach, aký by nemala prežiť žiadna matka. Nore sa však syn po výbuchu auta vrátil, ten Annin to, bohužiaľ, neprežil. No v Dávidovi našla svojho nebohého syna. A dokonca k sebe majú oveľa bližšie, ako by si kto pomyslel. Mama Norinej švagrinej je totiž sestra Anny Remiášovej.

Mama Dávida Hartla prežívala najhoršie chvíle svojho života. Zdroj: Facebook D.H.