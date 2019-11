Finále markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome: Tiekli potoky sĺz... TOTO je absolútny víťaz!

Markizácka šou Tvoja tvár znie povedome po týždňoch zábavy vyvrcholila v nedeľu večer veľkým finále. A hoci po minulotýždňovom semifinále mohli v poslednom kole súťažiť už len štyria najlepší, svoje spevácke a tanečné umenie poslednýkrát predviedli aj tí ostatní, ktorí sa v uplynulých týždňoch prezliekali za veľké hviezdy.

Od štartu piatej série šou uplynulo celých 10 týždňov a ako prezradil moderátor Martin Nikodým, za ten čas sa minulo 150 kíl sadry a 112 kilogramov protetického silikónu. Zaujímavosťou je, že maskéri sa najviac zapotili pri maske Slováka. Išlo o rapera Kaliho, ktorého v druhom kole stvárnila herečka Zuzana Kraváriková. Počas šou bolo vytvorených 112 hlavných kostýmov a 80 kostýmov pre tanečníkov a tanečnice.

Táto maska v piatej sérii šou Tvoja tvár znie povedome najviac potrápila maskérov. Zdroj: TV MARKÍZA

Veľké finále odštartovalo vystúpenie všetkých 8 súťažiacich, ktorí predviedli pieseň We are the World. A následne sa predstavili známe tváre v súťažných vystúpeniach alebo v nesúťažných duetoch:

Nela Pocisková - Pink, pieseň What about us

Zuzana Kraváriková a Karin Haydu - Shawn Mendes a Camilla Cabello, pieseň Señorita

Saša Gachulincová - Bob Marley, pieseň Could you be loved

Noël Czuczor - Missy Elliott, pieseň Lose Control

Rasťo Sokol a Pavol Topoľský (+ Andrej Bičan) - David Band, pieseň Kde si včera bol?

Dávid Hartl - Freddie Mercury, pieseň Who wants to live forever

Miňo Kereš, Zuzana Kubovčíková Šebová a Monika Sakmanová - Salt 'N' Pepa, pieseň Push It

Finále bolo, samozrejme, plné emócií a počas úplne poslednej epizódy piatej série projektu plakal naozaj každý.

Dojala sa aj Karin Haydu. Zdroj: TV MARKÍZA

Bez sĺz nebola ani Zuzana Kubovčíková Šebová. Zdroj: TV MARKÍZA

Nela Pocisková sa tiež dojala. Zdroj: TV MARKÍZA

Aj Saša Gachulincová sa rozplakala. Zdroj: TV MARKÍZA

O celkovom víťazovi rozhodovala porota. Štvrté miesto udelila modelke Saši Gachulincovej, pomyselnú bronzovú medailu si domov odniesol herec Noël Czuczor, druhé miesto sa ušlo Nele Pociskovej a absolútnym víťazom piatej série markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome sa stal herec Dávid Hartl.

„Ja som to nečakal ani nejako neriešil a pre mňa je mojím víťazom a ja som veľmi rád, že som v tejto sérii s Nelou, lebo na jej čísla som sa pozeral so zatajeným dychom a je pre mňa studňa inšpirácie a motivácie to robiť. Ja chcem poďakovať nám ôsmim, lebo spravili z tejto šou formát úplne iný, ako vy vidíte v televízii. Tu sa odohrávajú dve paralelné línie a jedna je život kamarátsky, ktorý máme my, takže ďakujem vám,“ zneli slová víťaza Dávida Hartla. Tritisíc eur od Nadácie Markíza, ktoré vyhral, venoval Klubu detskej nádeje.

Absolútnym víťazom šou Tvoja tvár znie povedome sa stal Dávid Hartl Zdroj: TV MARKÍZA