Známy Slovák vyrastal v pohrebníctve: Skúsenosť s duchmi... Trapas s prvou mŕtvolou!

BRATISLAVA - Živí sa vyrábaním luxusných šperkov, no nikdy sa netajil tým, že predtým od 15-tich rokov pracoval v rodinnej firme - pohrebníctve. Práve táto práca ho napokon doviedla k tomu, čomu sa venuje dnes, hoci rodine stále pomáha. Vo svojich klenotoch uchováva spomienky, nie je preto ničím výnimočným, že odtlačky prstov do drahých kovov často odoberá aj zosnulým, aby ich pozostalí mohli mať aspoň takouto formou navždy pri sebe. Reč je o šperkárovi Tomášovi Strížovi, ktorého sme navštívili v rodinnej pohrebnej službe, kde nám ukázal, ako vyzerá ich práca a porozprával o netypických požiadavkách zákazníkov či duchárskych historkách!

Ich pohrebná služba existuje dlhé roky. Tomáš je aktuálne už štvrtou generáciou, ktorá tam pracuje. Priznáva, že toto podnikanie sa určitým spôsobom odrazilo aj na jeho detstve. Kým ostatní sa chodili hrávať na futbalové ihriská, on mal v tesnej blízkosti telá zosnulých, pre ktoré chodil už v 15-tich rokoch. Úplne prvého nebožtíka však videl ešte skôr.

zaspomínal si sympatický šperkár. Keď sme sa zaujímali, či voči takémuto pohľadu nemal odpor, keďže niečo podobné nie je ľahké ani pre dospelého človeka, odpoveď bola jednoznačná.vysvetlil nám.

Ako sme spomínali, táto práca ho doviedla aj k tomu, čomu sa venuje dnes. Tomáš nám porozprával o tom, ako vyzerá celý proces, od momentu, kedy sa telo dostane do ich ústavu, aké najnetradičnejšie požiadavky mali pozostalí, prečo do truhly dávala grilované kura a ukázal nám aj to, ako vyzerá odoberanie odtlačkov zosnulým, zaspomínal si tiež na niekoľko nevysvetliteľných momentov, ktoré zneli ako z hororového filmu.

Zároveň sme sa porozprávali aj s jeho otcom Ladislavom, členom predstavenstva slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorý nám porozprával niekoľko zaujímavostí, o ktorých ste doteraz netušili. Ak vás zaujíma, ako to naozaj funguje v pohrebnej službe, pozrite si naše videorozhovory vyššie.