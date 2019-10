Známeho Slováka dorazila návšteva detského domova: Chcel pomôcť, ale... Veci skončili v kontajneri!

BRATISLAVA - Fúúha, tak toto zrejme naozaj nečakal. Namiesto toho, aby mali deti radosť z nových vecí, skončili v kontajneri. Keď šperkár Tomáš Stríž prišiel do jedného z bratislavských detských domovov, nemohol uveriť vlastným ušiam. Namiesto toho, aby ho pracovníčka privítala s úsmevom a poďakovala za snahu, zachovala sa úplne opačne...

Ešte deň predtým, ako Tomáš išiel s nádielkou do detského domova, bol vysmiaty a na svojom profile motivoval fanúšikov, aby oblečenie, ktoré už nenosia, nevyhadzovali a radšej ho venovali tým, ktorým sa môže zísť a potešia sa mu. Do balíka dokonca pridal niekoľko čisto nových vecí s visačkou. To však ešte netušil, že radosť a motivačná nálada ho onedlho rýchlosťou blesku prejdú.

„Prišiel som do nemenovaného detského domova, zazvoním na zvonček a otvorí nie veľmi prijemná pani. Hovorím jej, že som deťom priniesol veci na oblečenie + dajaké sladkosti. A ona že: Máte doklad z čistiarne?” uviedol Tomáš, ktorý odpovedal, že v čistiarni síce nebol, no veci predtým osobne opral. Odpoveď pracovníčky ho opäť poriadne zarazila. „To ste mohol aj nemusel. Špinavé veci neberieme, keď chcete, sladkosti tu môžete nechať a ostatné si zoberte,” vypočul si. „Pre Boha! To čo je za prístup?” krúti hlavou šperkár.

Tomáš Stríž chcel potešiť deti z detského domova. Jeho snaha však ocenená nakoniec nebola. Zdroj: Instagram T.S./Michal Petrík

Zamietavú odpoveď dostal aj na otázku, či aspoň sladkosti môže drobcom odovzdať osobne. Odpoveď bola opäť negatívna. „Že nie. Vravím, že v poriadku, prajem pekný deň. Ja som tak sklamaný, smutný, nahnevaný, ani neviem, čo sa práve vo mne odohráva. Nakoniec som veci hodil do špeciálneho kontajnera s odevom a sladkosti dal prvému bezdomovcovi na stanici,” vysvetlil, kde napokon všetky veci skončili.

Tomáša s plným vrecom oblečenia poslali preč. Zdroj: Facebook T.Š.

Jeho príspevok na sociálnej sieti okamžite začali zdieľať stovky ľudí, rovno aj s tipmi, kde šatstvo poslúži svojmu účelu a budú sa z neho tešiť. Hoci aj bez toho, že by predtým pobudlo v čistiarni. Väčšina ľudí však zostala rovnako v šoku ako Tomáš. „Ja som minule niesla oblečenie k nám v Seredi do detského domova. Otvorene som im sama ešte povedala, že veci sú síce opraté, no boli dlhšie v skrini, tak pochopiteľne nevoňajú. Bez mihnutia oka veci zobrali a slušne poďakovali a popriali pekný deň,” popísala istá slečna svoj zážitok z takejto "darovačky", kde jej snaha padla na úrodnejšiu pôdu...