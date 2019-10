Nezabúdajme, o čom sú Dušičky: Cintoríny predsa majú byť miestom pokoja

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - S blížiacimi sa Sviatkom všetkých svätých a Dušičkami sa cintoríny pripravujú na nápor návštevníkov. Pozostalí sa často vyberú na návštevu hrobov len raz ročne, čo so sebou môže priniesť viacero negatív, upozornil predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Pripomína, že nechcené príbuzenské stretnutia by nemali narušiť pokojný priebeh sviatkov a návštevníci by sa mali zamyslieť aj nad ekologickým dosahom prezdobených hrobov.