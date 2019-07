Známy Slovák na dovolenke skončil v rukách lekárov: Mohol zomrieť... Kvôli úplne bežnej veci!

Tomáš sa často a rád venuje rôznym športovým aktivitám a fitnes centrum je prakticky jeho druhým domovom. O tom, koniec-koncov, svedčí aj jeho sexi telo. Nie je preto žiadnym prekvapením, že tréning si chcel dopriať aj počas dovolenky na Miami, ktorú trávil v spoločnosti Zuzany Belohorcovej a jej rodiny. No a keďže Amerika je krajina neobmedzených možností, šperkár si tam doprial športový výživový doplnok. Takzvaná predtréningovka mala jeho aktivitu podporiť a napomôcť k lepšiemu výkonu.

Hoci v USA je to úplne bežnou záležitosťou, na Stríža zapôsobila úplne inak ako mala. Z ničoho nič nastúpili fyzické a dokonca aj psychické problémy. Tie ho po štyroch dňoch, kedy už boli zdravotné komplikácie neúnosné, dostali do nemocnice. „Prišlo mi veľmi zle. Zavolal som trénerovi na Slovensko, či to mohlo byť predtríningovkou. Mal s tým skúsenosti a poradil mi, aby som si dal rýchlo niečo sladké,“ povedal nám s tým, že situácia sa nezlepšila ani po tom, ako poslúchol kamarátovu rada. Práve naopak. Jeho stav sa naďalej zhoršoval.

Tomáš Stríž trávil dovolenku so Zuzanou Belhorcovou a jej rodinou. Tá ho nakoniec musela vziať do nemocnice kvôli vážnym zdravotným problémom. Zdroj: Facebook T.Š.

„Nikdy som nemal žiadne psychické problémy, no zrazu začali stavy obrovskej úzkosti. Prišli na mňa depresie a neskutočný strach. Tri dni som vôbec nič nejedol, nedokázal som nič dostať do žalúdka, bol som zavretý v izbe a iba na vode. Na štvrtý deň ma Zuzka vzala na pohotovosť,“ prezradil nám a dodal, že lekár jeho podozrenie hneď potvrdil. Išlo o reakciu na predtréningovku. Zvláštne je, že Američania s ňou problém nemajú, no turistov z Európy kvôli rovnakému problému hospitalizujú pomerne často.

Dovolenka Tomáša Stríža takmer skončila drámou. Za všetko mohol prípravok, ktorý Američania používajú úplne bežne. Zdroj: Instagram T.S

Vraj na tieto prípravky skrátka nie sme zvyknutí a stavaní. „V USA majú úplne iné normy. Látky, ktoré sú tam povolené, sú u nás zakázané. Dostal som lieky a na druhý deň som už bol v poriadku. Keď mi povedal, že ak by som mal bežne psychické problémy, mohol by som sa dostať do stavov, že by ma to mohlo zabiť alebo by som si niečo urobil sám, mal som až zimomriavky“ dodal na záver Tomáš, ktorý to, naštastie, zvládol bez dramatického konca.