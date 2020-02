Známy Slovák vytočený do nepríčetna: Po smrti milovanej babičky mu naložila cudzia žena... To nemyslí vážne!

BRATISLAVA - Minulý štvrtok sme informovali o tom, že Tomáš Stríž prišiel o svoju milovanú babičku, ktorá sa do neba odobrala vo veku 87 rokov. Len pár dní po tragédii si smútiaceho vnuka podala neznáma žena, ktorá mala potrebu celebritného šperkára informovať o tom, že takto si smútok nepredstavuje a mal by sa nad sebou zamyslieť... Toto je dôvod!

Tomáš sa pár dní po smrti svojej babičky objavil v bratislavskom nákupnom centre, kde riešil každodenné povinnosti. Tŕňom v oku jednej z jeho fanúšičiek na sociálnej sieti sa stalo jeho oblečenie a evidentne pokladala za nevyhnutné ho na jeho prešľap upozorniť.

Nebol totiž odetý do smútočnej čiernej farby. „Je mi ľúto straty vašej babky, ale trošku by ste sa mali zamyslieť, je pár dní mŕtva a vy si beháte po nákupákoch úplne v bledom oblečení,” napísala rozhorčená žena.

Vzhľadom na to, že Tomáš a jeho rodina majú pohrebnú firmu, jeho správanie vraj absolútne nie je vhodné.napísala mu a dodala, že jeho "behanie po nákupákoch v bledom oblečení" jej prišlo úplne nedôstojné.odporučila žena Strížovi, ktorý neveril vlastným očiam, čo všetko sú ľudia schopní komentovať, a na jej správu aj hneď zareagoval.

„Ja nemám slov, čo ľudia dokážu riešiť. V prvom rade - nesmútim oblečením, ale srdcom! V druhom rade, nikdy sme to v našej rodine nerobili, ani robiť nebudeme. Vieme najlepšie, čo by si babka priala a čo nie. Ja mám svoj žiaľ v srdci. Vy ani nemáte predstavu, aký boj prežívam vo svojom vnútri,” napísal rozzúrený šperkár a správu od neznámej dámy zverejnil aj na sociálnej sieti. Tá síce svoj názor síce silou-mocou vyjadriť chcela, keď sa však objavil na internete, taká odvážna už nebola.

V Tomášovej schránke pristala takáto správa od neznámej ženy. Zdroj: Facebook T.Š.

Neskôr ho žiadala, aby príspevok stiahol. Zdroj: Facebook T.Š.

Tomáša začala žiadať, aby jej správu stiahol. „Mohli by ste, prosím, ten post z vášho Facebooku stiahnuť? Bol to e-mail len pre vás a nie pre verejnosť,” bránila sa, no Stríž komunikáciu nechal zverejnenú a dopísal, že nič podobné neurobí. Nuž, aj toto je riziko toho, keď ľudia silenou potrebou prezentácie svojich názorov udrú na citlivú strunu a potom sa musia vysporiadať s nepríjemnými následkami...