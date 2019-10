Najskôr nádor a teraz... Hviezda seriálu Za sklom opäť skončila v nemocnici!

Prezidenta medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch potrápili urologické problémy. Kvôli nim strávil na nemocničnom lôžku až niekoľko dní. „Pán Bartoška tu bol, ale už ho prepustili,” potvrdil pre český portál Blesk zdroj z nemocnice. Samotný herec sa však ku svojmu zdravotnému stavu nevyjadril.

Jiřího Bartošku potrápili zdravotné problémy. Zdroj: česká televize

Nemocnicu v Motole pritom nenavštívil prvýkrát. Pred viac než štyrmi rokmi mu práve tu diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Ochorenie bolo, našťastie, v rannom štádiu a Bartoška si po niekoľkomesačnej liečbe mohol vydýchnuť.

„Pre mňa to bola úplne neznáma situácia. Ja som totiž aj napriek svojim zdravotným hriechom nikdy maród nebol. On sa ale z rakoviny robí až príliš veľký strašiak. Je to síce vážna choroba, ale žiadne mystérium. A čím viac na ňu myslíte, tým horšie. Keď sa ju , naopak, snažíte ignorovať, môže sa uraziť a ísť preč,” poznamenal vtedy svojsky pre spomínaný portál. Ako to už však pri onkologických pacientoch býva, odvtedy pravidelne navštevuje lekárov, aby prípadnému návratu choroby zabránil.

Jiří Bartoška už čoskoro zahviezdi aj v slovenskom filme Šťastná nový rok. Zdroj: Instagram A.B.

Jiří Bartoška je obľúbený aj na Slovensku. V megaúspešnom seriáli Za sklom si zahral mafiánskeho podnikateľa a čoskoro sa do kín dostane aj zimnej novinke - filme Šťastný nový rok, kde si zahrá napríklad s Emíliou Vášáryovou, Táňou Pauhofovou či Gabrielou Marcinkovou.