Gabika Marcinková sa s filmovým partnerom nestotožnila: Takéhoto chlapa by doma nechcela!

ŠTRBSKÉ PLESO - Gabika Marcinková (30) v súčasnosti patrí medzi najpopulárnejšie slovenské herečky. Aktuálne si ju fanúšikovia môžu pozrieť vo filme Šťastný nový rok, ktorý mal svoju slávnostnú premiéru v Bratislave a potom aj v našich nádherných Tatrách. Práve tam sme sympatickú brunetku stretli aj my. Popýtali sme sa na pikošky z nakrúcania, prezradila no nám i čo-to zo svojho súkromia...

Gabika, počas mesačného nakrúcania ste mali možnosť užívať si pobyt v luxusnom hoteli vo Vysokých Tatrách. Ako sa vám tu páčilo?

Treba povedať, že sme tu neboli celý mesiac vkuse. Ja som odchádzala, vždy, keď sme mali voľno, som chodievala domov do Prešova. Ale odhadujem, že takých 15 dní sme tu určite boli. Bolo to krásne, naše malé bábätko malo vtedy 5 - 6 mesiacov, takže ak sme si chceli užiť iné výhody hotela, ako tu pochodovať s dieťaťom, museli sme sa striedať. Hotel nám ale vo všetkom vychádzal v ústrety, bolo nám tu veľmi krásne.

Za sebou máme premiéru filmu, v ktorom sa vyskytlo neuveriteľné množstvo úžasných scén. Ktoré sú tie vaše srdcové?

Veľmi ma bavili scény celej rodinky, malej Karolínky Tkáčovej a Tomáša Maštalíra. To je podľa mňa perfektný prvok. Že otec stále niekde zabúda svoju dcéru (smiech).

Výsledok je výborný, postretli vás počas nakrúcania aj nejaké trampoty, alebo vyšlo všetko na prvú?

Tam sa všetko vydarilo! Nám vyšlo počasie, všetko bolo super. Pamätám si, keď sme tu o piatej hodine ráno sedeli na schodoch v ten posledný deň. Úplne unavení, ale nadšení. Dva dni sme mali nakrúcanie takto do noci.

Marek Majeský a Gabika Marcinková, ktorá si zahrala riaditeľku luxusného hotela, si takto zapózovali s jeho skutočnou šéfkou. Zdroj: Archív H.T.

Vaším manželom vo filme Šťastný nový rok je Jakub Prachař, ktorý si zahral rolu akéhosi popletka. Viete si predstaviť, že by reálne o vašom boku stála takáto osobnosť?

Neviem. Alebo teda no... Človek väčšinou prinesie človeku do života to, čo si povie, že mne sa to určite nestane. Ja som dosť dávno už v sebe mala zadefinované, že chcem, aby mi bol môj muž rovnocenným partnerom. Samozrejme, že človek má slabé aj silné stránky, ale asi si neviem predstaviť samú seba v role, že sa starám o svojho muža ako dieťa.

Vy toho svojho manžela chválite na každom kroku...

Lebo si zaslúži (smiech)!

Prezradíte nám, ako sa s rodinou momentálne chystáte sviatkovať vy?

Posledné sviatky a určite aj tie nasledujúce sa nesú a budú niesť v znamení toho, že dedkovia a babky musia vidieť svoju vnučku, teda našu dcérku. Všetko sa krúti okolo nej, ale to asi pozná každý, kto má maličké dieťa. Tie sviatky sa už potom robia viac-menej kvôli nim. Že už to prestane byť sviatok pre nás. A to som pociťovala už niekoľko rokov, že mám rada ten pokoj, atmosféru, ktorú Vianoce prinášajú, ale taká tá radosť z darčekov... Mám väčšiu, keď niekoho obdarujem, keď ho môžem dať. A predsa len to dieťa to prežíva inak, radostnejšie. A tým pádom sa aj nám dospelým obnoví ten pocit, ako sme to prežívali, keď sme boli sami deti.

Gabika Marcinková zažiarila na premietaní filmu aj počas premiéry v Bratislave. Zdroj: Peter Frolo

Film Šťastný nový rok bol plný groteskných príhod, Silvester však napokon dopadol na výbornú. Spomeniete si na nejaký výnimočný z vášho súkromného života, trebárs počas detstva či puberty?

Ja som bola veľmi nudné dieťa. Mňa dokonca bavilo ignorovať Silvester a sedieť doma s knihou. Ale pamätám si, že raz som sa odvážila ísť aj so svojimi spolužiakmi von. A vyšlo to akurát tak, že bolo asi mínus desať, skončili sme všetci s omrzlinami a povedala som si – a predsa je len lepšie sedieť doma! A ešte máme taký zvyk, že si doma sledujeme film, ktorý má ďalšie pokračovania a tie si ideme za radom, od bujarej zábavy sa úplne odstrihujeme.