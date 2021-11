Jiří Bartoška po boji s rakovinou: Cigareta v ruke a... Toto sú následky!

Herec Jiří Bartoška stál pri zrode Divadla Bez Zábradlí, z oslavy jeho 30. výročia sa však ospravedlnil. Gratuláciu poslal formou videonáhravky.

Divadlo založil jeho kolega Karel Heřmánek, s ktorým kedysi v 70. rokoch hviezdili v predstavení Jakub a jeho pán, ktoré si neskôr zopakovali práve aj v Heřmánkovom divadle. „Začali sme ho hrať v Ústí nad Labem a potom sme ho pretiahli do Divadla Bez zábradlí. A hrali by sme ho asi dodnes, keby som ja nedostal toho raka, ktorý ma pripravil o dych a nohy,” vyhlásil v úvode videa Bartoška.

Ten evidentne narážal na to, že po liečbe sa cítil menej pohyblivý a rýchlejšie sa unavil. Hoci po uzdravení čoskoro začal natáčať filmy, do divadla sa neponáhľal a mnohé predstavenia odložil na neurčito, pretože byť na javisku dve a pol hodiny v kuse bolo pre neho priveľa.

Chemoterapie pripravili Jiřího Bartošku o vlasy. Zdroj: reprofoto Sedmička

Hercovi zistili rakovinu v októbri 2014, v medzihrudnom priestore mal trojcentimetrový nádor. „Mal som šťastie, nie som z tých, čo o zdravie prehnane dbajú, skôr naopak. Všetko bolo našťastie v štádiu, keď sa s tým ešte dalo niečo robiť,” prezradil vtedy Blesku.

Napriek tomuto zápasu o život sa však nevzdal jednej neresti, a to cigariet. Bartoška tvrdí, že fajčí od 14 rokov a hoci niekedy by aj chcel prestať, nedarí sa mu to. Vidno to aj vyššie na zábere z gratulačného videa, že ani vtedy v jeho ruke nechýbala cigareta.