Bývalá hlásateľka Ada Straková (71) spadla na lyžiach: Hrozba operácie!

BRATISLAVA – Zima praje športom, a to najmä lyžovaniu. Čoraz viac ľudí prepadá vášni zliezť kopec na dvoch či jednej doske. A výnimkou nie je ani bývalá hlásateľka Ada Straková (71), ktorá ako rodená Kremničanka má k tomuto športu veľmi blízko. Avšak pred rokmi sa jej to vypomstilo a dokonca jej hrozila operácia!

Hlásateľka Ada Straková patrí medzi legendy československej televízie a ešte aj dnes je jej hlas pohladením pre uši. Ani jej sa však v minulosti nevyhol nepríjemný úraz na lyžiach. A to aj napriek tomu, že sa tomuto športu venovala dlhé roky. „Ja lyžujem od malička, od troch rokov, som z hôr, som Kremničanka,“ povedala nám v rozhovore.

Na prahu štyridsiatky však prežila nepríjemný úraz. Dokonca to nebolo už ani v čase, keď bola na svahu, ale v momente, keď prišla dolu.prezradila nám Straková, ktorej sa vďaka kúpeľom podarilo operácii vyhnúť.

I keď sa vyhla operácii, úraz to bol skutočne vážny. Ako sama povedala, bola imobilná celých osem dní. „Toto sa mi stalo v sobotu a ja som mala v pondelok službu v hlásateľni a ešte som zahlásila večer inscenáciu do celého Československa a už som nevstala zo stoličky,“ opisuje Ada, ktorej napokon pomohli kolegovia. „Chlapci z techniky normálne urobili z rúk stoličku, ma odniesli dolu, manžel prišiel po mňa a išli s nami, aby nám pomohli. Vidím to ako teraz. Stalo sa, ale hýbeme sa, existujeme, je to dobré,“ spomína už dnes s úsmevom na tvári.