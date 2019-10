Desivé detaily z Pociskovej dramatického pôrodu: Dala som dole gate a... Nikomu neprajem ten strach!

To, že Nelin pôrod bol mimoriadne dramatický, nie je žiadnym tajomstvom. Jej laktačná poradkyňa vtedy neodhadla situáciu a hoci speváčka chcela ísť do pôrodnice kvôli silným kontrakciám, ona si myslela, že je ešte priskoro.

Dnes je zrejmé, že pravdu mala dvojnásobná mamička, keďže maličkú Lianu porodila v aute. „Mala som už ten pocit, že Andrejka, ja nechcem mať kontrakcie v aute, tak poďme už. A ona, že to je v poriadku, všetko prebieha, ako má, máme ešte čas, budeme tam veď dlho. Potom mi povedala, že som mala tzv. prekotný pôrod, ktorý sa stane raz za čas,” povedala v relácii Anjeli strážni moderátorke Alene Heribanovej.

V apríli minulého roka Nela Pocisková priviedla na svet dcérku Lianku. Z pôrodnice bol dievčatá vyzdvihnúť speváčkin otec. Zdroj: Jan Zemiar

„Zažila som pár sekúnd takých, ktoré neprajem zažiť nikomu, ten strach o to, či dieťa žije, je v poriadku a či dýcha. Dodnes sa mi to sem-tam vynára, také tie podvedomé momenty, ktoré sa mohli stať, ale chvalabohu to všetko dobre dopadlo,” vyjadrila sa Nela s tým, že hoci dúfa, že nič podobné už nikdy nezažije, ako ženu ju to posilnilo a myslí si, že by to zvládla zrejme každá z nás, keďže ide o kritický moment, kedy sa zapne "animálny pud". Heribanovej potom prezradila aj ďalšie dramatické detaily.

Pôrod Nely Pociskovej bol mimoriadne dramatický. Dcérku na svet priviedla v aute. Zdroj: Instagram ​

Hoci sa Nela snažila poradkyňu presvedčiť, že je čas, stále jej neverila. „A zrazu z kontrakcií, ktoré neboli ešte šialené, ale boli podľa mňa dosť silné, prišli štyri a bola vonku. Nestihla som cez ne nič. Ona ma nasilu brala do auta, že teda ideme. Stále neverila, že to príde. Ja som jej povedala, že nejdem do auta, že to porodím doma, je to jedno, no proste zlé. Neverila tomu, že to hneď príde, tak ma nasilu zobrala do auta a tam to prišlo. Tam som pocítila, že už je zle. Stiahla som si gate, vyšla hlava, zakryla som si ju mikinou, pozrela som sa, koľko je hodín, no jednoducho sci-fi. Myslím si, že to bol pre mňa jeden z najsilnejších momentov môjho života,” uzavrela speváčka.