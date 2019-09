Brutálne sexi Pocisková, rozzúrený Dangl ničil scénu, Fialová "sundala" Nikodýma a... Tvoja tvár bez víťaza?!

BRATISLAVA - Piata séria šou Tvoja tvár znie povedome je v plnom prúde a štvrtá epizóda bola opäť bohatá na vtipné momenty. Prítomným mužom vyrazila svojou premenou dych Nela Pocisková, ktorá sa prevtelila do Beyoncé, Zuzana Fialová sa obula do moderátora a Dano Dangl sa v rámci protestu rozhodol zničiť scénu. A to zďaleka nie je všetko. Historicky prvýkrát mali všetci súťažiaci zhodný počet bodov.

Nedeľný večer na Markíze opäť patril premenám na známych spevákov a speváčky. Osem súťažiacich si vyskúšalo byť v koži niekoho iného a večer bol vskutku zaujímavý. Nechýbali ani zmeny pohlavia. Na kráľovnú popu Beyoncé sa zmenila speváčka a herečka Nela Pocisková, ktorá aj napriek zahalenému dekoltu pôsobila extrémne sexi. To uznala, samozrejme, aj porota.

A práve počas hodnotenia Nelinho výkonu si Zuzana Fialová „kopla" do moderátora Martina Nikodýma. Ten totiž po dospievaní skladby Run the world (girls) vyhlásil, že ženy si vždy vyberajú mužov. To nenechalo na pokoji Zuzanu Fialovú, ktorá niekdajšieho účastníka takpovediac zotrela. „Prepáč, ja musím, Martin, na teba. Ty si povedal, že ženy si vždy vyberajú muža. Ja ti blahoželám, teba si vybrali už trikrát. Tebe musí naozaj niečo byť,” povedala tmavovláska, čím narážala na to, že Nikodýmovi nevyšli už tri životné vzťahy.

O rozruch sa postaral aj ďalší porotca Dano Dangl. Ten totiž niekoľkokrát počas večera vyhlásil štrajk a odmietal bodovať. Po dospievaní herca Noëla Czuczora sa rozohnil natoľko, že začal rozkopávať hydranty a tým vlastne zničil scénu. Rozhorčilo ho, že napriek perfektným výkonom všetkých súťažiacich musí hodnotiť a niekomu dať menej bodov ako tomu druhému.

Štvrtá epizóda bola však okrem skvelých výkonov historická. Po prvý raz sa totiž po udeľovaní bodov od poroty ocitli všetci súťažiaci na prvom mieste so zhodným počtom bodov 18. Hodnotiaci sa tak snažili vyhnúť výberu víťaza a nechali to na súťažiacich. Vyzeralo to tak, že víťaza zvolia, no opak je pravdou. Vďaka rozdeleniu bodov skončili na prvom mieste hneď 4. Porota napokon predsa len musela rozhodnúť.

Víťazkou sa, na svoje obrovské prekvapenie, stala modelka Saša Gachulincová, ktorá stvárnila rapera a svojho obľúbenca 2PAC-a. „Ďakujem vám všetkým, ďakujem Bohu, ďakujem televízii Markíza, ďakujem rodičom, rodine, vám porote, tebe, Maťko, rejžovi, kostymérkam, choreografom, teda iba jednému – Miňovi a jeho tanečníciam. Ďakujem Janke Bugalovej Daňovej a môjmu milovanému tímu, vám lásky,” nezabudla snáď nikomu poďakovať víťazka.

Saša prezradila aj to, komu poputuje výhra 1000 eur od nadácie Markíza. „Chcela by som to venovať, ako 2PAC prežitý, Športom k radosti Prešov a je to občianske združenie rodičov detí s onkologickým ochorením,” povedala Gachulincová.

Takto bude vyzerať piate kolo:

Pavol Topoľský – Desmod, nabudúce Rammstein

Zuzana Kraváriková - Lou Bega, nabudúce Christina Aguilera

Rasťo Sokol - Barry White, nabudúce Meghan Trainor

Nela Pocisková - Beyoncé, nabudúce Ed Sheeran

Noël Czuczor - Janet Jackson, nabudúce Pikotaro

Saša Gachulincová - 2Pac, nabudúce Rita Ora

Karin Haydu - Lana Del Rey, nabudúce Lojzo

Dávid Hartl - Olivia Newton John a John Travolta, nabudúce Green Day