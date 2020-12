Vážny krok pod stromčekom: Andrej Bičan požiadal mladú frajerku o ruku... FOTO prsteňa!

Andrej Bičan je po boku mladej Mišky šťastný.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

BRATISLAVA - Bol to šok, keď sa pred tromi rokmi objavil Andrej Bičan na zahájení zimnej sezóny v Jasnej s mladou milenkou. Vtedy ešte nikto netušil, že moderátor už nežije so svojou manželkou. No v mladej Michaele zjavne známy Slovák našiel ženu svojho života. Priamo na Štedrý deň sa totiž rozhodol pre vážny životný krok - požiadal ju o ruku!