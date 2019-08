Markíza vytočila divákov: Veľké zmeny v televízii... TOTO ste robiť nemali!

BRATISLAVA - Urobili krok vedľa? Na markizácke obrazovky sa vracia jedna z najúspešnejších šou, populárny formát však tentokrát budú sprevádzať výrazné zmeny. Reč je o Tvoja tvár znie povedome, ktorú mal od jej začiatku pod palcom moderátor Martin Pyco Rausch (41). Jeho flek v tejto sérii preberie nemenej známy Martin Nikodým (48), no a prekvapenie nastalo aj čo sa týka obsadenia porotcovského kresla.

Tam najnovšie zasadne Zuzka Šebová, ktorá vymenila zabávača Andreja Bičana. Kým by sa podľa reakcií na jeho predchádzajúce účinkovanie v Tvári dalo očakávať, že fanúšikovia zmenu uvítajú, niektorým voľba obsadiť spomínanú herečku príliš nevonia. „Už vyskočí z každého hrnca,“ či „To ste tam nemohli dať niekoho menej okukaného, veď už je všade,“ vyjadrili sa na sociálnych sieťach.

Novou porotkyňou šou Tvoja tvár znie povedome sa stala Zuzka Šebová.

Treba však dodať, že väčšina z nich Bičanov koniec uvítala a množstvo divákov sa na Zuzanu teší. V polohe stálej porotkyne sa ešte v žiadnej šou neobjavila, a tak pôjde o jej premiéru, čo znamená, že má určite čím prekvapiť. Šokujúce je aj to, že ľuďom prekáža Martin Nikodým. V poslednej Tvári, kde vystupoval ako súťažiaci, si ho totiž diváci zamilovali a nezameniteľným moderátorom je aj v obľúbenej relácii verejnoprávnej televízie, kde si na jeho mieste už len ťažko predstaviť niekoho iného.

Martin má dlhoročné moderátorské skúsenosti a kvality, nešetrí humorom, na obraze pôsobí prirodzene a nemôžno mu uprieť ani charizmu. Aj napriek tomu však niektorí nováčikovi poriadne naložili. Vyzerá to však tak, že nejde ani tak o samotného Nikodýma. Kameňom úrazu je podľa prvotných reakcií najmä skutočnosť, že nahradil Pyca. Ten bol neodmysliteľnou tvárou šou už od jej prvej série a diváci si na neho skrátka zvykli.

Naposledy bol Martin Nikodým súťažiacim, tentokrát sa do Tváre vracia ako jej nový moderátor. Zdroj: TV Markíza, Braňo Šimončík

Martin Pyco Rausch v Tvári definitívne skončil. Zdroj: TV MARKÍZA

„Bez Pyca to nebude ono,“ „Toto ste robiť nemali, Markíza,“ „Martin je dobrý, ale nehodí sa tam, chceme Pyca,“ či „Bez Pyca to pozerať nebudem,“ hromžili skalní fanúšikovia, keď vyšlo najavo, že Martin Rausch v Tvári končí. Rovnako ako v prípade Zuzky Šebovej však platí, že zmene treba dať šancu a tiež aj to, že tí, ktorí najviac nadávajú a tvrdia, že pozerať nebudú, väčšinou pred obazovkami sedia prví.