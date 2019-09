Drsná hádka priamo na ulici: Exmanželku Andreja Bičana odviedla polícia!

VEĽKÁ MAČA - Vyzerá to, že konflikty manželov Bičanovcov nevyriešil ani rozvod. Zlé vzťahy medzi dvojicou ešte viac komplikuje starostlivosť o deti. A práve jedna z dcér bola štartérom poriadne ostrého konfliktu, ktorý sa odohral pred domom moderátorovej svokry.

Susedia z ulice sa nestačili diviť, keď sa pred jedným z domov objavil Andrej Bičan a začal robiť cirkus. Nie však ten zábavný, na ktorý sme v jeho podaní zvyknutí z televíznych relácií. Moderátor sa doslova utrhol z reťaze. Podľa informácií denníka Nový Čas jeho preslov tvral niekoľko hodín a exmanželke Edite vyhadzoval na oči jednu výčitku za druhou. „Zabezepčil som ti bývanie, mohla si tam žiť do konca svojich dní. Odmietla si zmluvu. Od októbra som prestal platiť a potom ťa, bohužiaľ, odpojili z elektriny a plynu. Napísala si mi, že nie je elektrika a plyn, ale že deti budú s tebou. Deti sú so mnou. Bodka,” rozkrikoval sa vraj Andrej.

Andrej Bičan po rozvode žije s priateľkou Michaelou. Zdroj: Jan Zemiar

Hádka sa odohrala za bieleho dňa priamo na ulici vo Veľkej Mači, kde Bičanova exmanželka býva v dome u svojej mamy. Tam si moderátor prišiel po svoju dcéru Ninu. Súd totiž rozhodol o striedavej starostlivosti, a tak by deti mali pendlovať medzi oboma rodičmi. Dcéra sa však s otcom údajne vidieť nechcela. „Chcel Ninu a ona s ním nechcela ísť. Tak hulákal na ulici a bolo divadlo. On to tak má rád, Čo už, však je herec,” povedala pre Nový Čas Edita.

Andrej Bičan ukázal tvár, ktorú z televíznych obrazoviek nepoznáme. Zdroj: Instagram A.B.

Konflikt ukončila až polícia, ktorú zrejme privolal niektorý zo susedov, ktorí celé divadlo sledovali niekoľko hodín. Muži zákona však nakoniec neodviedli moderátora, ale práve jeho bývalú manželku. Či tak urobili kvôli výpovedi, alebo bolo predmetom riešenia ešte niečo iné, to známe nie je.