Obrovská bolesť Charlotte Gottovej (13): Nahrávanie rozlúčkovej piesne s otcom (†80)... Takmer to nezvládla!

PRAHA - Od smrti Karla Gotta (†80) sa jeho piesne dostali do popredia ešte viac, ako tomu bolo doteraz. Špeciálnu pozornosť si vyslúžil duet speváka so svojou dcérou Charlotte (13). Nahrávanie dojímavej piesne bolo pre mladučkú Charlotte poriadne náročné.

Pieseň na rozlúčku - aj tak by sa dal nazvať krásny duet Karla Gotta s jeho mladučkou dcérou Charlotte. Skladba Srdce nehasnou sa síce objavila na internete už v máji, no výpovedná hodnota, ktorú získala práve po smrti českého slávika, je až mrazivá. Na youtube ju za posledné dni vyhľadali milióny ľudí z celého sveta a momentálne má už viac než 17 miliónov zhliadnutí. Text piesne hovorí o lúčení otca s dcérou a nedojíma iba smútiacich fanúšikov.

Pieseň Karla Gotta a jeho dcéry trhá rekordy. Zdroj: youtube.com

Nahrávanie bolo obzvlášť ťažké pre samotnú Charlotte, ktorá pravdepodobne tušila, že ide o odkaz jej otca. „Viem, že Charlottka mala rešpekt k textu piesne. Vedela, o čom spieva a nebolo to pre ňu ľahké. Občas sme ju museli všetci povzbudiť, že je to len pieseň. Je to citlivá slečna. Povzbudzovali sme ju, aby napríklad skúsila viac verzií. Bolo pre ňu pritom z pochopiteľných dôvodov ťažké spievať práve takúto pieseň dookola, čo v štúdiu treba,“ povedal pre český Blesk producent piesne a gitarista Lukáš Chromek.

Pre Charlotte bolo nahrávanie duetu poriadne emotívne. Zdroj: youtube.com

A že ide o naozaj silné dielo, potvrdzujú práve fanúšikovia, ktorí si pieseň doslova zamilovali. „Keď som ten materiál počul v jeho demoverzii, tušil som, že by to mohlo byť veľké. Ale nikto sa samozrejme neodvážil pomyslieť, že to bude Karlova posledná pieseň. Každopádne, za posledné dva dni si ju na youtube pustili milióny ľudí, podľa mňa je to český rekord. Chápem to tak, že v nich pesnička naozaj zarezonovala,“ zhodnotil Lukáš.