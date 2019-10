Markizácka hviezda vytasila veľkú PRAVDU: Priatelia, tieto slová si zoberte k srdcu!

„Extrém je vždy zlý. Keď napríklad jete nejaké jedlo, nemusíte pritom čumieť do telefónu, venujte sa jedlu. A venujte sa aj svojmu okoliu, vzťahom, rodine, priateľom, realite, netreba tráviť veľa času na internete a na sociálnych sieťach. Aj keď na druhej strane, taký internet nám strašne veľa času šetrí. Ja napríklad robím dizertačku a môžem si na tom internete nájsť za pár minút strašne veľa vecí a vedomostí, ktoré pred tridsiatimi rokmi ľudia hľadali v knižniciach aj hodiny či dni. Ako študijná pomôcka je to vynikajúce. A ten čas, ktorý vám ten internet ušetrí, môžete stráviť napríklad v prírode,“ uviedol v rozhovore. „Treba sa vrátiť k podstate, aj keď tá technika je dnes nezastaviteľná,“ dodal.

Nenechajte si ujsť HABERA & TEAM 2019 TOUR.

Úplne odsudzovať moderné technológie je podľa sympatického interpreta prehnané. „A nepáčia sa mi ani vyjadrenia, že všetci mladí ľudia trávia čas len na internete. Keby ste sa šli pozrieť do takej rómskej osady k nám na Spiš, tam žijú tie deti reálne vzťahy, mnohokrát sú odkázané sami na seba, keď treba, pobijú sa, zastanú si svoj názor... A nielen v osadách. Žijú tam celkovo chudobnejší ľudia, ktorí sú stále v kontakte s realitou a so skutočnými vecami. A myslím, že veľa ľudí sa k tomuto postupne vracia,“ poznamenal Brajerčík.

Balans je v živote dôležitý

Sám by podľa vlastných slov nemal problém len tak vypnúť telefón a byť na chvíľu iba v prítomnosti. „Ešte som to neskúšal, ale určite by som to vedel. Na dlhšiu dobu sa vypnúť by však bolo asi divné, je to predsa len súčasť môjho života a aj pracovný nástroj... Inak mám telefón vlastne permanentne v tichom režime, keď točím alebo som v divadle či na joge, musím ho mať potichu a v čase medzi týmito aktivitami ten zvuk väčšinou zapnúť zabudnem, takže asi len desiatim percentám ľudí zdvihnem priamo, väčšinou volám späť. A nemávam zas denne toľko telefonátov...,“ usmial sa.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Každopádne, balans je v živote dôležitý. Tak, ako človek nemôže stále len cvičiť, potrebuje si aj oddýchnuť, tak isto by nemal stále visieť na mobile alebo na nete,“ uzavrel herec.