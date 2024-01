POSLEDNÉ stretnutie Brajerčíka s Heribanom (†43): Veľké ponaučenie… Na toto si odvtedy dáva POZOR!

Peter Brajerčík (Zdroj: Facebook P.B.)

Petra Braječíka majú takmer všetci zafixovaného ako "ťuťmáka" Lacka z Hornej dolnej, ktorého len zriedka vidno s vážnou tvárou. No smrť jeho kolegu a veľmi dobrého kamaráta, žiaľ už zosnulého Daniela Heribana (†43), ho skutočne hlboko zasiahla.

S Petrom sme sa pred pár dňami stretli počas slávnostnej premiéry nového Voyo kriminálneho seriálu Metóda Markovič Hojer, kde si i zahral. A práve tu svoje herecké kvality naposledy predviedol aj nebohý Daniel Heriban, na ktorého si počas nášho rozhovoru Brajerčík zaspomínal. A veru emóciám spätými so spomienkami sa neubránil.

„Mali sme veľmi blízky vzťah s Danom. Trávili sme spolu veľmi veľa času aj sami dvaja po večeroch pri nakrúcaní Hornej dolnej, keďže tam sme aj prespávali. O to viac ma potešilo, že tam bol práve Dano a veľmi sme sa potešili obidvaja, keď sme sa tam stretli pri nakrúcaní, hoci toho času tam nebolo veľmi veľa na nejaké kecanie, lebo bola to celkom drina,“ vrátil sa k spomienkam na ich spoločné stretnutie, ktoré prebehlo práve na pľaci, no žiaľ bolo aj tým posledným, kde sa videli.

„Bolo to o to pozitívnejšie, že tam bol práve on. A o to viac to bolí, keďže vlastne to bolo poslednýkrát, kedy sme sa videli,“ vyznal sa herec. Smrť jeho kolegu bola pre neho vraj istým spôsobom aj veľkým ponaučením, o čom svedčia i jeho ďalšie slová.

Herec Peter Brajerčík (Zdroj: Ján Zemiar)

Pri otázke na to, ako dvojnásobný otec zvláda všetky tie povinnosti sa v mysli vrátil späť práve k Danielovi Heribanovi. „Určite to nie je ideálne a rád by som trávil viac času s deťmi, ale dá sa to nejak zvládať. Snažím sa to nepreháňať a snažím sa vyberať, čo budem robiť a kedy budem robiť a organizovať si prácu dlho dopredu. A potom si vždy človek spomenie na Dana, že takto v sekunde sa to môže stať a myslím si, že je to veľmi veľké ponaučenie pre nás, aby sme to s tou prácou nepreháňali a venovali sa tým naozaj podstatným veciam v živote,“ skonštatoval počas nášho rozhovoru Peter.

Je teda zrejmé, že odvtedy si dáva viac pozor a istým spôsobom je tam aj akýsi pomyselný zdvihnutý prst. „Áno. Ono je to tak, že človek sa potrebuje aj uvoľniť a mať nejaký čas pre seba. A zároveň tie dve deti, to je tiež náročné, že človek si nenájde doma toľko času pre seba, čiže snažím sa. Ani to nejak neovplyvnilo kvantitu tej práce, lebo to si tak nejak strážim stále, ale určite si to uvedomujem v mnohých momentoch,“ dodal na záver.

V rozhovore nám Peter okrem krásnych spomienok na Daniela Heribana prezradil aj to, kde najbližšie ho môžu jeho fanúšikovia vidieť a taktiež aj to, ako si užil natáčanie zmieneného krimiseriálu, ktorý môžete sledovať na Voyo od 26.januára. Viac sa však už dozviete z nášho videa vyššie.

(Zdroj: TV MARKÍZA)