Majster svojho remesla či spoluhráč slávneho Claptona: Hudobný svet opustila rocková legenda (†80)

Bakerovo úmrtie potvrdila na Twitteri jeho rodina s tým, že už dlhšie trpel závažnými zdravotnými problémami. Už 26. septembra oznámila, že bol prevezený do nemocnice. Baker sa preslávil v rokoch 1966-68 ako člen skupín Graham Bond Organization a Cream. Neskôr sa spojil so spoluhráčom z Creamu Ericom Claptonom, ako aj s Ricom Grechom a Stevem Winwoodom a v roku 1969 založil kapelu Blind Faith. Začiatkom 70. rokov koncertoval s vlastnou skupinou Ginger Baker's Air Force.

Výbušná povaha

Baker založil Cream s Ericom Claptonom v roku 1966 a napriek tomu, že medzi oboma fenomenálnymi hudobníkmi vládli časté nezhody, skupina dosiahla celosvetový úspech. Baker bol známy dlhými sólami na bicie, z ktorých najznámejšie v dĺžke 13 minút je v skladbe Toad od Creamu. Spory vyúsťujúce až do fyzických útokov mal kvôli svojej výbušnej povahe v Creame aj s basovým gitaristom Jackom Bruceom, ktorý zomrel v roku 2014. Tie neustali ani v roku 2005, keď Cream vystúpil v pôvodnom obsadení po 37 rokoch v Londýne a New Yorku.

Inšpirácia pre rockové legendy

Cream priniesli zmenu v ponímaní rockovej hudby a neskôr ovplyvnili skupiny ako Led Zeppelin, Deep Purple či Black Sabbath. Medzi najväčšie hity kapely patria skladby Sunshine Of Your Love, White Room a Crossroads. Od roku 1986 vydal Baker niekoľko albumov v štýloch od etna po jazz-fusion. Skupiny, v ktorých vystupoval, často niesli v názve jeho meno ako Ginger Baker's Air Force, Baker Gurvitz Army (1974-1976), Ginger Baker's Energy (1976) a Ginger Baker Trio.

Bol niekoľkokrát členom rôznych skupín ako Hawkwind (1980), Atomic Rooster (1980), Public Image Ltd (1986) a Masters of Reality (1990). V roku 1994 Baker vstúpil do BBM (Bruce-Baker-Moore), krátkodobého projektu, ktorého členmi boli Jack Bruce a gitarista Gary Moore.

Baker sa oženil štyrikrát a mal tri deti. Vo februári 2013 Baker uviedol, že v dôsledku intenzívneho fajčenia trpel chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a chronickou bolesťou chrbta spôsobenou degeneratívnou osteoartrózou.