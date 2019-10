Posledná šanca na uzdravenie: Ďurovčík na operácii v Španielsku... No chváli slovenské zdravotníctvo!

BRATISLAVA - Opäť musel pod nôž! Ján Ďurovčík (48) za posledné roky absolvoval už toľko operácií, koľko niekto nezažije za celý svoj život. Najnovšie museli lekári zasahovať znova, keďže kĺb ho trápi čoraz viac. Situácia si dokonca vyžiadala špeciálny zákrok, kvôli ktorému musel ísť až do Španielska. Režisér hovorí, že išlo o posledný pokus - buď, alebo...

Ďurovčík odlet na operáciu do Španielska tajil, nám sa ho však podarilo prichytiť na bratislavskom letisku pri návrate domov. Už v momente, keď sa objavil a pri chôdzi si pomáhal barlami, bolo zrejmé, že naozaj absolvoval ďalší špeciálny zákrok. „Bolesti stále trvali, dôležité je povedať, že som tam bol poslaný po komunikácii s našimi lekármi,” prezradil nám po prílete.

To, či mu zahraniční lekári pomohli, však zatiaľ nie je isté. „To uvidíme asi tak o tri – štyri mesiace, keď sa to zahojí, začnem to zaťažovať, ale urobil som posledný pokus. Čo zostávalo,” povedal na rovinu. Ak vás zaujíma, čím bola operácia v Španielsku špeciálna, prečo ju označuje ako poslednú šancu, či prekvapujúce porovnanie súkromnej španielskej kliniky a jednej z bratislavských nemocníc, pozrite si náš videorozhovor vyššie.