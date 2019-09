Vnučka Olda Hlaváčka sa vydala za Adelinho ex: TOP momenty zo svadby!

Vnučka Olda Hlaváčka, modelka Michaela, sa vydala za fotografa Rasťa Brezovského.

Zdroj: Instagram

MODRA - Fotograf Rasťo Brezovský (39) sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2009, keď randil s našou najúspešnejšou moderátorkou Adelou Banášovou (38). O niekoľko rokov neskôr rodák z Trnavy zalovil vo vodách Miss Universe a zbalil kráľovnú krásy z roku 2012 Ľubicu Štepánovú (31). No ani ten vzťah dlho nevydržal a obe jeho ex sú dnes šťastne vydaté. No od začiatku septembra je vo zväzku manželskom už aj samotný Rasťo - oženil sa s vnučkou známeho slovenského herca Olda Hlaváčka (85), modelkou Michaelou (30).