FOTO Vnučka Olda Hlaváčka porodila: Má syna s Vinczeovej ex!

Michaela Hlaváčková, dnes už Brezovská, prekvapila svojich fanúšikov, keď minulý rok v januári pridala na Instagram fotografiu s Rasťom Brezovským. Priznala tým vzťah so šikovným fotografom a bývalým frajerom ostrieľanej moderátorky Adely Vinczeovej. Neubehlo veľa času a dvojica si povedala áno v magický dátum 9. 9. 2019.

9.9.2019 si dvojica povedala áno. Zdroj: Instagram

O niečo neskôr pridala Michaela na sociálnu sieť záber, kde stojí na váhe s popisom, že pribrala 10 kíl a hasthagom baby on board (dieťa na palube, pozn. red.), čím prezradila, že pod srdcom nosí bábätko. Pre krásnu Slovenku to bolo už tretie tehotenstvo a jej dvaja synovia Janko a Miško, ktorých má z predchádzajúceho vzťahu, sa mohli tešiť na súrodenca.

Ako nám vtedy pani Brezovská prezradila, čakala tretieho synčeka. „Je to Jurko,” povedala pre topky.sk. Podľa dátumov to vyzerá, že Miške a Rasťovi sa pošťastilo práve v čase ich svadby. Dnes už sa tešia z malého uzlíku šťastia, ktorý z nej urobil trojnásobnú mamu a jeho postavil do úlohy otca po prvý raz. Michaela sa pochválila záberom manžela a synčeka na Instagrame a pridala len krátky, no výstižný popis: „Láska.” Šťastným rodičom blahoželáme a maličkému s maminou prajeme veľa zdravia.

Michaela Brezovská porodila manželovi Rasťovi synčeka Jurka. Zdroj: Instagram M.B.