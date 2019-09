Tajnosti okolo lásky medzi Vondráčkovou a hokejistom: Natrel ich český herec!

Tým by mal byť český hokejový brankár Marek Peksa (29), ktorého fotografi prichytili práve v spoločnosti Lucky počas toho, ako ju bol navštíviť. Odvtedy sa špekuluje, že dvojica si nielen dobre rozumie, ale ide u nich aj o niečo vážnejšie než len priateľstvo.

To ale rozvádzajúca sa speváčka rázne odmieta. „Maty si s malou Vanessou (dcéra Marka Peksu, pozn. red.) rozumie, a tak mi príde fajn, keď sa môžu hrať. Nič viac, nič menej,” obhajovala sa ešte koncom augusta Lucia na svojom Facebookovom profile.

Zdroj: Instagram MP ​

K vzťahu medzi hokejistom a speváčkou sa však teraz vyjadril aj český herec Jiří Krampol, ktorý oboch osobne pozná. S Luciou sa, samozrejme, stretol už dávnejšie, svalnatého športovca stretol na natáčaní klipu, kde si všetci traja spolu zahrali.

A hercovi neušlo, že už pri prvom stretnutí to medzi Luckou a Markom zaiskrilo. „Veľmi dobre som si všimol, že medzi nimi vznikla tá povestná chémia. To sa ani nedalo prehliadnuť. Len som ich spolu po prvýkrát takto videl, dokonca som si hneď povedal, že by sa k sebe hodili,” zaspomínal si pre český Blesk Jiří Krampol na svoje dojmy z ich stretnutia.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec sú momentálne v rozvodovom konaní. Zdroj: profimedia.sk

Krampol si dokonca myslí, že by tvorili lepší pár ako s Plekancom. „On je rozvedený a má dieťa, takže má k Lucke veľmi blízko. Prial by som si, aby jej to s ním vyšlo. Je to dobré dievča a som presvedčený, že by Marek nechcel, aby stála len pri sporáku. Mal by určite pochopenie aj pre jej prácu,” zhodnotil herec, ktorý obom fandí. „Lucka vedľa seba potrebuje takého fešného svalovca s citlivou dušou, a to Marek rozhodne je.”

Jiří Krampol by novú lásku dvojici doprial. Zdroj: TV Barrandov

Speváčka však zatiaľ zaryto mlčí, a to možno aj kvôli práve prebiehajúcemu rozvodu, ktorý rozhodne nejde ako po masle. Uvidíme, či sa neskôr k novému šťastiu prizná, alebo ide naozaj iba o priateľský vzťah spriaznených duší.